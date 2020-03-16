法國「50～70％人口恐感染」教育部長佛系抗疫　人潮周末噴發

▲法國民眾在疫情爆發後仍趁著周末外出散步。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

義大利與西班牙成為歐洲新冠肺炎（COVID-19）疫情的重災區，法國病例與死亡數近來也持續激增。法國教育部長布蘭凱（Jean-Michel Blanquer）日前則表示，此種病毒可能影響到國內一半以上人口，該國50％到70％的民眾最終將被感染，不過到了這種情況將會產生「多數免疫」，病毒便會自行消失。

法國截至今（16）日下午共有5437例確診、127例死亡。針對防疫舉措，法國教育部長布蘭凱倒是有不同看法，他接受法國新聞廣播電台（Franceinfo）採訪時表示，新冠病毒可能讓國內50％到70％人口感染，最終將會終結這場疫情，因為多數人達成免疫。他認為，一開始的策略就不是預防病毒散播，「我們都知道這可能遍及一半以上的人。」

法國衛生部長韋蘭（Olivier Véran）表示，新冠病毒正在蔓延並威脅國人的性命，「我懇求大家尊重嚴格的社會措施。」然而，國內許多人無視當局的警告，反而趁著15日外出野餐，社群媒體的照片可見大批人潮在草地曬著太陽，其他市集也是滿滿人潮，許多人不擠在室內，結果反倒增加來到室外的機率。