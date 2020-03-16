非洲新冠肺炎確診病例少　專家：因為跟全球來往比較少

▲南非出現新肺炎疫情。圖為上周五一名參加約翰尼斯堡Hollard Daredavil Run路跑賽的跑者，在出發之前洗淨雙手。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

新冠肺炎已被宣布為「全球大流行」疫情，但有13億人口的非洲除了埃及南非疫較嚴重之外，其他地方只出現零星確診病例。 部分非洲國家過去數十年來屢屢爆發不同疫情，如今新冠肺炎大爆發，它卻能「獨善其身」，讓不少人訝異。

有研究者指出，這跟非洲與全球各地的聯繫較少有關。全球每年只有大約5%的旅客會前往非洲旅行，這個因素有助於減低新冠病毒對非洲的直接衝擊。

目前，非洲有7個國家的疫情較嚴重，包括埃及、南非、阿爾及利亞、奈及利亞、塞內加爾、突尼斯及摩洛哥。當中，埃及是首個出現疫情的非洲國家，首宗確診病例發生在上月14日，距離中國去年除夕向世界衞生組織(WHO)通報的日子超過45天。儘管後來陸續有非洲國家發現確診，但並未出現像歐洲、美洲及亞洲那樣的「大爆發」疫情。

有人質疑非洲確診病列較少，是因為醫療系統欠完善，未能及時和有效檢測。 也有人指出，非洲人的基因天生就能抵抗病毒。 不過，國際醫學期刊《柳葉刀》研究指出：上述兩項因素都跟疫情無關，主要原因還是非洲跟世界其他地方的連繫較少，反而區內旅遊業相對發達的國家疫情較嚴重。例如埃及和南非，這兩國有較多外國旅客或外籍居民，疫情因此變得嚴重。

雖然非洲是近年各國積極攏的合作對象，中國及日本更提供資金和技術大搞建設，並且派駐員工到非洲，但人數並不算多。根據2017年的統計，中國派駐外國協助基建的工人裡只有16%前往非洲，當中23%只前往阿爾及利亞。不少非洲國家跟中國關係較密切，但仍只有4%的中國大陸旅客前往非洲旅行，而非洲民眾普遍比較窮，一般人沒有足夠財力到外國旅行。

以往即使是出現肆虐全球的疫症，總是較晚才在非洲出現，而且病例比較少。以2002年至2003年的SARS為例，非洲是疫情在中國爆發及擴散的5個月後，才在南非出現首宗確診，接下來也沒有其他非洲國家出現病例。 至於2009年的豬流感，埃及於疫情爆發兩個月後才出現確診，但在此之前全球已有60個國家出現過病例，而這次新冠肺炎的情況跟前兩次疫症相似。

不過專家警告，病毒一旦在非洲大陸出現後，就會越過邊境傳播到其他國家，非洲各國應該及早作好準備。