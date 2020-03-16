抗「疫」陣線！華航電商推抗菌新品「搶攻350萬名會員經濟」

▲華航搶攻電子商務市場，會員只要在華航機上送貨到府雜誌或eMall購物，限量3,000個懷舊制服空服員公仔直接送。（圖／華航提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，航空業者加速拚業外收益。華航電商部門看準抗疫需求，在 eMall推出多達12項推出抗菌、保健商品搶市，搶攻350萬名華夏會員的網購商機，並開創多元收益。

華航於2018年中旬宣佈進軍電商市場，在零售事業方面，原有經營的eMall年營業額達上億元，由於電商已是現代人的購物趨勢，因此決定利用現有的會員基礎，開發會員專屬的電商平台，上線後將能擴大零售事業的經營，為集團開創多元收益。

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華航表示，華航電商事業的基礎，是以350萬名華夏會員為對象，從機上免稅品與送貨到府銷售，擴大到對會員的網路銷售；因應時下新冠肺炎疫情發展，華航eMall推出多達12項推出抗菌、保健商品搶市。

其中，包含採用99.9%天然成份製成的「Xperology四效合一抗菌護理噴霧」，售價980元、限量200組，具有抗菌、防黴、驅蟲、消臭、淨化空氣等多重功效；另外單瓶1,600元的「紅薑黃先生40日(200顆)」亦是強打商品。

為吸引年輕網購族的青睞，華航宣布，自即日起至4月30日止，只要在華航機上送貨到府雜誌或eMall購物，不論是美妝保養、3C、家電還是精品，不限金額、不需抽獎，限量3,000個懷舊制服空服員公仔直接送，讓消費者買禮致情意也能收到華航的貼心小禮。