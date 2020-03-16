因為疫情被裁員「政府付你薪水」　丹麥女總理：75%薪水我們出！

▲丹麥女總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，日前被世衛組織宣布已進入「全球大流行」狀態。丹麥受到疫情影響，14日也出現疑似首起死亡案例，當局15日立即宣布，私人企業若是有民眾因為疫情而面臨裁員，政府將會出錢補助該員工75%薪資，希望能夠幫助大眾一起度過難關。

丹麥14日發生首起疑似新冠肺炎患者死亡案例，死者是一名因為重症而被送到海萊烏(Herlev)醫院治療的81歲老人，後來因心臟病發作不幸身亡，由於病毒檢測結果為陽性，目前已將生前曾接觸過的工作人員進行隔離。然而當局卻因為，目前仍無法確認老人是否是死於新冠病毒，所以暫未列入因新冠肺炎而死亡的名單中。

丹麥目前確診人數已增加至827人，總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)15日在哥本哈根的簡報會中宣布，為了減緩因為疫情所造成的裁員潮，若是有不得不裁員至少30%員工或是多達50人的公司，可以向政府申請輔助，政府將會負擔該名員工75%薪水，但每人補助最多只能獲得丹麥克朗23,000元（約台幣10萬多元），多餘的工資則由企業支付，此方案計畫施行至6月9日，預計能讓7萬多人受惠。

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