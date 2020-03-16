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美國聯準會大動作降息促使國債飆升　突襲全球股盤

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▲▼Jerome Powell。（圖／路透社）

▲美國聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情擴大引起的經濟恐慌，美國聯準會（Fed）採取大幅降息的緊急措施，使得美國國債飆升，美指期貨下跌。

在週五華爾街股市上漲之後，標普500指數（S＆P 500）期貨達到交易限制，下跌約5％；亞洲除了日本股市小幅上漲，其他地區皆下跌。疫情影響投資者對於當前市場的信心，不但對經濟造成嚴重的影響，也導致全球股市每日不穩定的波動。

請繼續往下閱讀...

澳洲股市下跌約7％，澳大利亞儲備銀行表示準備購買債券，使得收益率暴跌。美國宣佈緊急降息之後，紐西蘭元也隨之貶值。

聯準會宣佈將主要利率降低一個百分點至接近於零，並表示將增加7,000億美元（約新台幣21.11兆元）的債券持有量後，日元匯率飆升。

標普500期貨在今日亞股開盤時段呈跌幅

根據Bloomberg報導，Bokeh Capital Partners首席投資官 Kim Forrest 表示：「聯準會緊急降息，我認為這代表他們對整體經濟感到非常擔憂，人們正在努力維持經濟發展。」美國央行同時也宣佈了其他政策，包括讓銀行從貼現窗口借款，且只需要90天，降低存款準備率到0％。

聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）重申反對負利率，代表未來美國不會跟進日本與歐洲的負利率政策。

上週末美國也頒布了更多旅行禁令，由於目前歐洲病例擴張的速度已經漸漸追上中國，至今全球病例已超過16萬，航空旅遊業也紛紛受到衝擊。

數據顯示，中國的經濟衰退比人們所擔憂的還要嚴重。AMP Capital Investors Ltd.投資策略主管 Shane Oliver 表示：「市場正在努力應對疫情對全球影響的嚴重性與持續時間的不確定性。」


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