川普重金挖角CureVac德疫苗科學家　盼取得「美國獨家授權」

▲德國curevac製藥公司目前擁有700多項授權專利。（圖／翻攝自Facebook／curevac）

實習記者施怡妏／綜合報導

德國圖林根邦（Thuringia）生物製藥公司CureVac，正在研發對新冠肺炎有效且安全的疫苗，美國總統川普為了取得獨家授權，用重金誘惑疫苗研發的德國科學家，希望可以成功挖角替美國製造「專屬疫苗」，德國政府也提供經濟誘因，想盡辦法將授權留在德國。

綜合外媒報導，一名德國衛生部發言人表示，「德國政府對於新冠肺炎的疫苗開發非常感興趣，密切的和CureVac溝通討論」，試圖以資金支持的方式留住此專利。而川普為了搶奪疫苗的專有權，提供了巨額的資金，收買研發疫苗的德國科學家，希望可以讓該疫苗成為「美國專屬」。

▲全球各國都在積極研發疫苗，希望可以有效控制疫情。（圖／達志影像／美聯社）

CureVac成立於2000年，以「開發抗癌疫苗、罕見疾病治療法，以及預防性疫苗」等專業項目為主，在法蘭克福與美國波士頓都設有據點，總部則位於德國圖林根邦。CureVac15日發表聲明，「目前正在全力開發冠狀病毒疫苗，希望可以保護全世界的人，也與全球許多組織保持聯繫，對於收購的事情拒絕回應。」

CureVac公司董事長麥尼希拉（Daniel Menichella）2日受邀前往白宮，與美國總統川普、美國副總統彭斯、美國疫情指揮高層以及多家製藥公司的代表進行會面，討論如何應對此次的疫情，應該採取哪些措施，找到最有效的預防方法，且盡快完成疫苗的製作。