最有錢／新冠肺炎引發全球股災　掌握得宜富貴險中求

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面對這一波疫情對經濟造成一連串的衝擊，南韓政府從3/11開始禁止放空，日本馬上跟進，台灣也表示禁空令也準備好了，穩定股市成為全球政府當務之急，疫情衝擊難料投資人該如何布局？3月16日的《雲端最有錢》邀請到資深分析師張林忠、財經專家黃世聰、財經狙擊手股市阿水，給觀眾最有利的局勢分析與最實際的投資策略。

新冠狀肺炎的疫情迅速在歐美擴散，全球目前已有至少 12 萬例確診、超過 4 千人死亡，義大利面臨疫情失控的邊緣，就連美國總統川普都宣佈封鎖歐陸入境，連股神巴菲特都表示：「我花了 89 年才經歷這般市場恐慌」，美股崩跌23年來首見暫停交易熔斷機制，世界各國一連串的救市政策可以挽救股市的跌勢？

近來市場因為新冠肺炎疫情以及石油大國減產未談攏開打價格戰，兩大因素影響接連遭到重擊，造成美股和油價慘崩而狂瀉，道瓊工業指數3月11日落入熊市領域，結束自2009年以來展開的大牛市；台股也跌破萬一，進入萬點的保衛戰。這次因為疫情衝擊造成全球股市大跌，引發經濟全面潰散，讓投資人人心惶惶。其實每一次的股災，都是財富重整的時機，有句話說「要賺錢就得冒風險」，如何從在這一波的跌勢中找出可以賺錢的標的？讓危機轉成賺錢的契機？更多精采內容請鎖定3月16日的《雲端最有錢》！