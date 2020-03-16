上百信徒「共用銀湯匙」喝聖杯酒　澳洲東正教：這是基督的身體和鮮血

▲澳洲東正教於14日照樣舉行彌撒。（圖／翻攝自Greek Orthodox Archdiocese of Australia）



實習記者賴韻如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，全球各地人心惶惶，澳洲希臘正教（希臘東正教）仍決定於14日舉行彌撒，更在彌撒期間讓數百名信徒使用「同一湯匙」喝葡萄酒，該教會強調，「疾病不會透過聖杯傳染」。對此，有醫學專家狠狠打臉，認為此說完全沒有科學根據。

據ABC News報導，澳洲東正教主教教區（Greek Orthodox Archdiocese of Australia）發言人史蒂文.斯庫塔斯（Steven Scoutas）呼籲，所有身體不適的民眾，切勿進入教堂，「一旦我們決定進入教堂，我們就要相信，疾病是不可能透過聖杯所傳染的。」斯庫塔斯更強調，「我們相信聖餐中不會存在任何的疾病，我們認為，這是基督的身體和鮮血。」

▲東正教發言人強調，「疾病不會透過聖杯傳染」。（圖／翻攝自Greek Orthodox Archdiocese of Australia）



澳洲醫學協會（Australian Medical Association）副教授朱利安.賴特（Julian Rait）出面批評，該教會說法完全沒有任何科學根據，信徒有可能會透過聖餐儀式酒匙上的唾液接觸而染疫，「這將使教徒陷入風險中，尤其是老年人。」

報導指出，澳洲總理斯科特.莫里森（Scott Morrison）為防堵新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，於上週五（13日）宣布，今日起將禁止500人以上的非必要大型集會。