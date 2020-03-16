信牛尿能抵抗新冠病毒！　印度辦趴200人一起狂喝還要用牛糞洗澡

▲參加聚會的信徒，大家一起豪爽喝下牛尿。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，目前全球確診人數已突破15多萬人，各國紛紛宣布進入緊急狀態。而印度竟然有宗教團體提倡用牛尿和牛糞可以防疫，近來甚至舉行盛大的「牛尿派對」，吸引200多人到場一起喝下牛尿。

宗教團體阿希爾·巴拉特印度教聖公會(the Akhil Bharat Hindu Mahasabha)，14日在首都德里所舉行的宗教集會中，讓200多名信徒狂飲牛尿，因為牛被宗教團體視為神獸，所以他們深信喝下牛尿能有助抵抗新冠肺炎疫情，甚至還有信徒認為，大家應該用牛糞洗澡，而不要相信西方醫學。

信徒普拉卡什(Om Prakash)表示，「我們已經喝了21年的牛尿，我們還在牛糞裡洗澡，從來都不覺得有需要吃西方的藥」。然而對此現象，即使早有許多專家一再澄清牛尿不能治病，也沒有證據能治療新冠病毒，卻還是有很多人對牛尿功效深信不疑。

疫情爆發初期，原本被認為是零感染的印度，如今確診人數已達113例，其中2人死亡，當地衛生局預估，曾與確診病患有過接觸的人高達4,000多人，已開始紛紛關閉電影院與酒吧等公共場所，目前就連重大體育賽事也是暫停的狀態，就怕疫情再持續擴大。

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