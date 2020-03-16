美聯準會無預警宣佈降息4碼！台股早盤萬點失守　國安基金上膛

▲受美國聯準會突降息四碼，衝擊市場信心，台股今日失守萬點。（圖／記者湯興漢攝）

記者謝仁傑／綜合報導

經過一個週末，全球股市似乎未見好轉跡象，美國聯準會再降息4碼，使得美股期貨再次重挫千點。這將繼續對亞股造成衝擊，台股今開盤5分鐘雖小漲20點，隨後急轉直下跌破萬點，財政部是否會啟動國安基金護盤，值得重點關注。

上週五川普宣佈進入緊急狀態，啟動多達500億美元（約新台幣1.5兆元）資金抗疫，帶動美股當日暴漲；但美國聯準會突然又宣佈降息4碼，使得美股期貨再度重挫，甚至跌停而啟動熔斷機制。

請繼續往下閱讀...

財政部長蘇建榮表示，上週五台股仍有3000多億元的成交量，顯見台股動能尚存，投資人對台股仍具信心，且對經濟實質面也有信心；另一方面，國際上都將台灣視為這次疫情控制的榜樣，台灣經濟實質面受到的影響會因而減少。

截至上午11點10分

日股開盤急墜，9點25分後開始反彈，回落在17,449點，目前漲幅0.11％。

韓股下跌10點到1,761點，跌幅0.56％。

上證指數下跌9點到2,877點，跌幅0.34％。

香港恆生指數下跌了526點到23,506點，跌幅2.19％。

台股開盤一路急墜，中間雖兩度微彈，但仍失守萬點大關，下跌184點到9,944點，跌幅1.82％。



＃ 揭開 Her 的小心機！！！

►Fed降四碼效應！香港金管局宣布降息至0.86% 兩周內兩度降息

►台股萬點失守！美股期指持續走弱 指數開低走低跌200點

►降稅紓困緩不濟急 財長蘇建榮：受影響戶繳稅延期最長為1年