　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

關在家也要加油！義大利空軍戰機劃天際　「噴射義國國旗彩煙」民眾感動噴淚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲義大利空軍表演。（圖／翻攝自Youtube）

▲義大利空軍突然出現表演，噴射出義大利國旗顏色。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

義大利新冠肺炎疫情慘重，截至16日上午已達到24747人確診、1809人死亡，儘管目前義大利政府實行封城鎖國政策，仍無法阻止疫情擴散，而受到封城、停工影響的義大利人近幾日都待在家中。就在這段期間的一個上午，義大利空軍為人民帶來的一段空中表示，並且噴射出義大利的國旗，並配上男高音帕華洛帝的樂曲，讓所有人都相當振奮。

根據英國《每日郵報》報導，在新冠肺炎疫情期間，義大利包括羅馬、米蘭、威尼斯等地都受到封鎖，當地居民被要求當在家中避免群聚感染擴散。近日義大利空軍突然在天空中展現了令人驚訝的表演，幾台戰機迅速、俐落地劃過天際，接著噴射出象徵義大利國旗的顏色，讓所有聽聞引擎聲出來觀看的居民都震驚不已。

▲▼義大利民眾發起聲音快閃，以唱國歌的方式表達團結抗疫的不屈精神。（圖／路透）

▲義大利居民被要求待在家，仍不放棄樂觀精神。（圖／路透）

這段影片被Aeronautica Militare分享，並寫下，「團結與團隊合作都是我們的力量基礎，而這個時候這些力量比任何事情都還重要」。這段影片同樣被美國總統川普分享，並寫下「美國愛義大利」鼓勵的話語。

義大利官員日前表示，總理孔蒂（Giuseppe Conte）宣布全國封鎖將再延長一周。即便如此，義大利人面對新冠肺炎的疫情並未感到畏懼，之前也曾有影片呈現數千名義大利人為前線醫護人員鼓掌打氣。

義大利肺炎疫情嚴重13日也傳出貝加莫省（Bergamo）切內市（Cene）70歲市長瓦洛蒂（Giorgio Valoti），因親力親為指揮抗疫，感染新冠肺炎後不幸病逝。

ET快訊
6例全是執意出國玩！他質疑政府「為何不敢講是誰」？網揭不公布
快訊／桃園市跟進「高中職以下師生禁出國」　加碼限制到8月底
案59高中生「赴希臘旅遊」網氣炸詛咒！親友揭始末…風向變了
恐怖的一天！義大利單日新增死亡數「遠超中國最高紀錄」
侯友宜宣布：新北市高中職以下師生　6月底前禁止出國
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她為取悅愛人開心　綁架女友6月大兒「丟水溝淋油燒」火滅後…只見焦黑小身體

就是要說病毒是武漢來！日副相麻生太郎：相信中國疫情趨緩的人很少

日本確診人天天有！譚德塞大讚「防疫做得好」　竟是安倍海捐47億給WHO

她最後一次拜訪龍婆　聽碎唸「皇冠～」24年後驚覺…竟是隨口預言新冠肺炎！

不斷更新／境外確診、死亡數首次超過中國　澳洲首都宣布緊急狀態

哈佛流行病學者揭「英國佛系防疫」謬誤：任何人都別以為躲得過！

棄權創新高！法市長選舉疫情中執意登場　投票還沒人戴口罩

信牛尿能抵抗新冠病毒！　印度辦趴200人一起狂喝還要用牛糞洗澡

各地滯留郵輪一次掌握　至少3艘驚現確診「隔離乘客變人球」

教會連爆46例！　110信徒不聽勸「堅持禮拜」淪南韓首都圈第二大感染群

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

遭病人嗆「不情願就不要發！」藥師霸氣反擊：今日不賣口罩

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

譚德塞說話了：歐洲是病毒中心　每日確診數「超過大陸爆發期」

新店男子「晚餐喬不攏」跟老婆吵架 下秒持刀捅死騎士...法院裁定收押！

揭尼泊爾大象節殘忍虐待真相！ 30分鐘狂鞭23次...廠商怒退贊助

不斷更新／境外確診、死亡數首次超過中國　澳洲首都宣布緊急狀態

哈佛流行病學者揭「英國佛系防疫」謬誤：任何人都別以為躲得過！

棄權創新高！法市長選舉疫情中執意登場　投票還沒人戴口罩

信牛尿能抵抗新冠病毒！　印度辦趴200人一起狂喝還要用牛糞洗澡

各地滯留郵輪一次掌握　至少3艘驚現確診「隔離乘客變人球」

教會連爆46例！　110信徒不聽勸「堅持禮拜」淪南韓首都圈第二大感染群

老婦怕染病「不敢進超市」哽咽求援！美運動員暖相助　網讚：超善良

日公布15例群聚感染地圖　大阪Live house 50人↑中鏢！

100英兵肯亞訓練「到娼寮偷吃魚」　「30人無套激戰」怕染病…中校怒封軍營！

英佛系防疫「太早隔離會疲乏」挨轟！專家聯名反彈逼宮政府：請拿出證據

李光洙杵拐杖回歸《RM》了！　「玩遊戲拼到瘋了」燦笑：這裡就是天堂～

快訊／報准才能出國！台南市教育局「無強制禁止」：將調查學生旅遊史

三寶式開車門...高市2個月內釀78傷　最重處3600元罰鍰

快訊／疫情爆發就禁止了！　台東縣嚴禁高中職以下師生出國

獨家直擊／焦急等檢疫「有如灰姑娘心情」　台商：趕最後一刻進京！

追違規機車路口撞上人重傷　警遭判2月！法官：「未減速慢行」有過失

救護畫面曝！彰化狠父痛揍4歲男童「扔馬路等死」…鄰居一路急奔轉3路口引導

不斷更新／境外確診、死亡數首次超過中國　澳洲首都宣布緊急狀態

抗「疫」陣線！華航電商推抗菌新品「搶攻350萬名會員經濟」

【廣編】群益投信：定期定額台股基金正逢時　中長線布局良機

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

國際熱門新聞

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

快訊／聯準會宣布降息四碼至近零利率

更／境外確診、死亡數首次超過中國

即／義大利市長感染新冠肺炎病逝

更／西班牙暴增2045例 全國7798人確診釀289死

義大利單日369死創新高！近2.5萬人確診

川普檢測陰性　推特「一張照」讚美國

女兒高燒！英國醫院不驗　台灣媽媽急壞

更／川普病毒檢測結果出爐

超市螃蟹上演「冷藏櫃大逃亡」

ISIS下令別去歐洲：打噴嚏摀嘴巴、記得勤洗手

耶魯大學首確診　本學期改線上授課

舊金山人：美國防疫不及台灣一半

快訊／紐約市宣布關閉公立學校

更多熱門

相關新聞

6例全是出國玩…政府「不敢講是誰」？　網曝原因

6例全是出國玩…政府「不敢講是誰」？　網曝原因

北部男高中生從希臘回來確診新冠肺炎，全班停課14天且校園進行全面消毒。消息曝光後，網友在PTT討論，這些明知道疫情嚴重性的人，卻執意在非常時期出國旅遊，甚至把病毒帶回台灣，「這些人害了大家，為什麼大家不敢講是誰？在哪？」

防疫台南市春季淨灘延期

防疫台南市春季淨灘延期

新冠肺炎葉菜類影響大！農委會擬推休耕因應

新冠肺炎葉菜類影響大！農委會擬推休耕因應

「疫」起加油！中油今開放計程車補貼申請「每月2000元」

「疫」起加油！中油今開放計程車補貼申請「每月2000元」

登機前狂嗑退燒藥！她成功通關病毒恐怖擴散

登機前狂嗑退燒藥！她成功通關病毒恐怖擴散

關鍵字：

新冠肺炎義大利武漢肺炎空軍打氣

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

機票很便宜！回來確診全公司GG了

新店直播主捅死人　辯護律師說話

6例都是堅持出國玩　醫嗆爆案54

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾

即／慘遭醉父痛毆　4歲童狂吐扔馬路致死

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

今晨7.5度！8縣市低溫特報　「全台連下3天雨」時間曝

「漂亮寶貝」陳純甄近況曝光！44歲飄叔味

侯友宜宣布：新北市高中職以下　6月底前禁止出國

網紅吃屎哥挨K　竟是自導自演送辦

家長狂call問還要上課？確診個案學校回應了

吃屎哥被3男綁深山！慘遭鋁棒凌辱21分鐘

東尼大木遭爆硬上前輩女友「性侵定罪」！重返AV界受阻

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

9℃→25℃神速變天！下波鋒面雨3天

更多

最夯影音

更多
台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...
新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面