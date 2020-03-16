「疫」起加油！中油今開放計程車補貼申請「每月2000元」

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊旅運需求，台灣中油今（16）日開放計程車業者油料補貼申請。（圖／台灣中油提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，交通部拍板計程車油料補貼，台灣中油今（16）日開放計程車業者油料補貼申請，運將需到指定加油站及直銷中心辦理，符合資格將將能拿到優惠卡，可享每輛計程車每月補貼新台幣2000元，期限為期半年。

中油油品行銷事業部副執行長邱垂興表示，計程車優惠卡依照車主加油比例折抵，舉例來說，車主加50公升油料，優惠卡將先補貼每公升4元、共200元，車主需再以其他方式付款剩下油錢，若車主使用中油Pay行動支付，享有回饋優惠。

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為方便運將朋友申請補助，台灣中油表示，已製好專屬版面申請表單及計程車優惠卡，計程車業者可以上網下載表格或是到指定地點填寫並提出申請，補貼時間自4月起至9月，為期6個月，每輛計程車每月補貼2000元。

新冠肺炎疫情影響運輸業，政府編列新台幣約11億元，給予計程車油料補貼。交通部日前拍板每個月在500公升加油上限內，每公升減收油價4元，相當每輛車每個月補貼2000元，6個月共計1萬2000元；中油每月發放計程車優惠卡將每月結算，再向交通部申請補貼金額。