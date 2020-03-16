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旅英台女「物競天擇真實上演」...年輕人爆買感冒藥　她絕望嘆：等死囉

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▲義大利人提高警備，戴上口罩慎防新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

新冠肺炎疫情在歐洲猛爆性擴散，多國紛紛淪陷，其中英國的「佛系防疫」成為笑談。一名旅英台女昨天到賣場購物，瞬間有種「適者生存賽」的衝擊感，而微感不適的她也感慨，「台灣人應該不希望我們回台，所以就這樣等死嚕！」

女網友在PTT提到，「剛剛出門去買生菜沙拉，發現賣場裡的義大利麵、雞蛋、保久乳、水果等，任何能久存的都被掃光和持續缺貨，後來結帳時，看到很多人開始買感冒退燒藥，也看到一些白人、中東人開始戴口罩，看來物競天擇正式開始了。

請繼續往下閱讀...

只見貨架猶如蝗蟲過境般被掃蕩一空，看來當地雖然政府防疫很佛系，民眾還是有危機意識的，原po透露，真的很多年輕人買藥，還有白人妹子開始戴口罩，然後也不想跟黃種人說話了。

▲旅英台女「物競天擇真實上演」嘆：等死囉　曝實況...年輕白人爆買感冒藥。（圖／翻攝自PTT）

▲▼空蕩蕩的賣場有種末日感。（圖／翻攝自PTT）

▲旅英台女「物競天擇真實上演」嘆：等死囉　曝實況...年輕白人爆買感冒藥。（圖／翻攝自PTT）

她也自嘲地說，「很多嫁到英國的CCR很嚴重，都無法得到確診，我們這些拿短期簽證的死定了。況且台灣人應該不希望我們回台，所以就這樣等死嚕。」

對此，鄉民紛紛回應，「我倒是覺得先擔心糧食問題」、「看起來真像是喪屍圍城，搶糧食躲家裡」、「你是物競天擇的最上層，不用怕」、「同為台灣人實在不忍心，看你在那邊被英國政府自生自滅」、「很多人不清楚在國外的無助感吧，心裡面那救命繩就是自己的家鄉」、「走在路上被無形針對...蠻可怕的」。

另外，不少人也獻上關心，「保重，注意安全」、「哎，只能爲你祈福」、「保重，撐過去你就新人類了」、「天啊~祝福你快點買到食物」。

 
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