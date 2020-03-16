英鎊、澳幣、紐元匯價同創10年新低！　換新台幣5萬賺超過4千元

▲ 各國央行接續宣布降息，外幣匯價也來到波段新低。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，各國央行致力擴大寬鬆力道支撐經濟發展，以美國聯準會（Fed）為首紛紛宣布降息，英國、澳洲、紐西蘭央行亦在降息行列當中，也促使英鎊、澳幣、紐元匯率持續走低。

根據彭博即時匯率，目前美元兌英鎊、澳幣、紐元的匯率，分別為1.2304美元兌1英鎊（去年10月以來波段低點）、0.6109美元兌1澳幣（為近10年來新低），以及0.6025美元兌1紐元（為近10年來新低）。

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另一方面，看到台銀牌告的現金賣出匯價，英鎊匯價來到38元、澳幣匯價為18.8元、紐元匯價則是18.53元，同時創下近10年來新低紀錄。

如民眾想要拿新台幣5萬元換英鎊，以今天的英鎊匯價38元計算，可以換到1316英鎊；但若以去年12月13日的高點匯價41.61元來看，當時只能換到1202英鎊，如今等於多拿到114英鎊，也就是多賺到新台幣4300元。

另外，如想要拿新台幣5萬元換澳幣，以今天的澳幣匯價18.8元來看，可以換到2659元澳幣；但若以今年1月2日的高點匯價21.46元來算，當時只能換到2330元澳幣，如今多拿到329元澳幣，等於多賺新台幣6185元。

在兌換紐元部分，若想要換新台幣5萬元，今天的紐元匯價18.53元可以換到2698紐元；但若以今年1月2日紐元的高點匯價20.6元來看，當時只能換到2427紐元，如今也就多拿到271紐元，等於賺到超過新台幣5000元。