無薪假人數激增　2.4％已放無薪假、2.3％開始裁員





▲無薪假人數激增。（圖／記者屠惠剛攝）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，為此台灣政府也做出相關配套紓困，但似乎仍不夠完善，根據104人力銀行最新調查，656位有工作的受訪者中，84.3%目前工作還算正常，但有5.6%面臨公司鼓勵特休假，5%面臨公司遇缺不補，2.4%已開始減班休息(俗稱無薪假)，2.4%已進入部分工時狀態，2.3%已開始裁員。

104表示，這次調查共回收1,081份樣本（其中656人有工作，379人待業中，46人為其他身份），在95%的信心水準下，抽樣誤查為正負2.98%。

請繼續往下閱讀...

雖然有高達84.3%的工作者，目前工作不受疫情影響。但其中1.2%～5.6%的工作者各自面臨公司鼓勵特休、啟動無薪假、部分工時、或裁員減薪。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄提醒，企業實施無薪假之前，必須徵得勞工協商同意，不能片面要求勞工，且每月工資仍不得低於基本工資23,800元。

▲無薪假人數持續攀升，讓不少求職者卻步。（圖／取自Pixabay）

另外，針對「想轉職且已展開求職」的受訪者中，46.1%不受影響，但23.8%認為受到疫情影響造成面試邀約減少；「想轉職卻沒有行動」的受訪者，44%考量大環境變得嚴峻而不敢轉職。

鍾文雄指出，企業徵才屬於「長久戰」，截至3月份，104人力銀行線上工作數已達65.9萬個，徵才企業家數達3.4萬家也持續創新高！企業開缺仍然樂觀，此波疫情並未大幅影響年後轉職潮、以及即將到來的新鮮人徵才。

此外，鍾文雄也提醒，若上班族遇到無薪假的狀況，可積極參與企業辦理的訓練課程，享有勞工訓練津貼最高可達18,960元，上班族也可利用此段時間培養第二外語或第二專長，對於未來轉職、加薪也有所助益。