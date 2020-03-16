　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

無薪假人數激增　2.4％已放無薪假、2.3％開始裁員

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼勞工 修馬路 鋪柏油。（圖／記者屠惠剛攝）

▲無薪假人數激增。（圖／記者屠惠剛攝）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，為此台灣政府也做出相關配套紓困，但似乎仍不夠完善，根據104人力銀行最新調查，656位有工作的受訪者中，84.3%目前工作還算正常，但有5.6%面臨公司鼓勵特休假，5%面臨公司遇缺不補，2.4%已開始減班休息(俗稱無薪假)，2.4%已進入部分工時狀態，2.3%已開始裁員。

104表示，這次調查共回收1,081份樣本（其中656人有工作，379人待業中，46人為其他身份），在95%的信心水準下，抽樣誤查為正負2.98%。

請繼續往下閱讀...

雖然有高達84.3%的工作者，目前工作不受疫情影響。但其中1.2%～5.6%的工作者各自面臨公司鼓勵特休、啟動無薪假、部分工時、或裁員減薪。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄提醒，企業實施無薪假之前，必須徵得勞工協商同意，不能片面要求勞工，且每月工資仍不得低於基本工資23,800元。

▲▼履歷,求職。（圖／取自Pixabay）

▲無薪假人數持續攀升，讓不少求職者卻步。（圖／取自Pixabay）

另外，針對「想轉職且已展開求職」的受訪者中，46.1%不受影響，但23.8%認為受到疫情影響造成面試邀約減少；「想轉職卻沒有行動」的受訪者，44%考量大環境變得嚴峻而不敢轉職。

鍾文雄指出，企業徵才屬於「長久戰」，截至3月份，104人力銀行線上工作數已達65.9萬個，徵才企業家數達3.4萬家也持續創新高！企業開缺仍然樂觀，此波疫情並未大幅影響年後轉職潮、以及即將到來的新鮮人徵才。

此外，鍾文雄也提醒，若上班族遇到無薪假的狀況，可積極參與企業辦理的訓練課程，享有勞工訓練津貼最高可達18,960元，上班族也可利用此段時間培養第二外語或第二專長，對於未來轉職、加薪也有所助益。

ET快訊
去死女韓粉罵陳菊遭判刑！「賠償25萬」還要在臉書道歉
美軍艦出現首例確診新冠肺炎　海軍證實水手染疫
聯結車臨停路邊　23歲女騎士返家追撞慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

Fed降四碼效應！香港金管局宣布降息至0.86%　兩周內兩度降息

台股萬點失守！美股期指持續走弱　指數開低走低跌152點

「疫」起加油！中油今開放計程車補貼申請「每月2000元」

英鎊、澳幣、紐元匯價同創10年新低！　換新台幣5萬賺超過4千元

無薪假人數激增　2.4％已放無薪假、2.3％開始裁員

員工接觸肺炎確診個案　資誠明日起啟動部分員工在家工作

降稅紓困緩不濟急　財長蘇建榮：受影響戶繳稅延期最長為1年

新台幣開盤貶值4分　以30.25元兌1美元開出

台股早盤下跌68點！Fed降息四碼...美股期指重挫逾4%　台股則力守萬點關卡

美股道瓊期指重摔逾1000點　台指期開盤下跌108點

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

遭病人嗆「不情願就不要發！」藥師霸氣反擊：今日不賣口罩

譚德塞說話了：歐洲是病毒中心　每日確診數「超過大陸爆發期」

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

新店男子「晚餐喬不攏」跟老婆吵架 下秒持刀捅死騎士...法院裁定收押！

揭尼泊爾大象節殘忍虐待真相！ 30分鐘狂鞭23次...廠商怒退贊助

Fed降四碼效應！香港金管局宣布降息至0.86%　兩周內兩度降息

台股萬點失守！美股期指持續走弱　指數開低走低跌152點

「疫」起加油！中油今開放計程車補貼申請「每月2000元」

英鎊、澳幣、紐元匯價同創10年新低！　換新台幣5萬賺超過4千元

無薪假人數激增　2.4％已放無薪假、2.3％開始裁員

員工接觸肺炎確診個案　資誠明日起啟動部分員工在家工作

降稅紓困緩不濟急　財長蘇建榮：受影響戶繳稅延期最長為1年

新台幣開盤貶值4分　以30.25元兌1美元開出

台股早盤下跌68點！Fed降息四碼...美股期指重挫逾4%　台股則力守萬點關卡

美股道瓊期指重摔逾1000點　台指期開盤下跌108點

蔡宜芳道歉文引韓劇台詞　女律師怒「把大家當白痴」：憑這句正宮就可告

關在家也要加油！義大利空軍戰機劃天際　「噴射義國國旗彩煙」民眾感動噴淚

6例全是執意出國玩！他質疑政府「為何不敢講是誰」？　網曝不公布原因

「倩碧水磁場凝膠」加大版超低特價到3／16中午！必學4種用法更划算

防範新冠肺炎疫情　台南市春季淨灘延期

不斷更新／境外確診、死亡數首次超過中國　澳洲首都宣布緊急狀態

美聯：新冠肺炎疫苗16日開始臨床試驗！結果最快夏天揭曉

美軍再秀肌肉！羅斯福號航母戰鬥群經南海　與陸戰隊聯合演訓

Pixel 5系列非旗艦機　流出代碼顯示將搭載S765G晶片

Fed降四碼效應！香港金管局宣布降息至0.86%　兩周內兩度降息

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

財經熱門新聞

疫情重挫台股「回歸企業體質」　謝金河點名「這幾檔」警示個股

資誠員工接觸肺炎確診個案　資誠啟動因應機制

油價史上最大降幅！　汽油明起調降3.8元、柴油降4元

台股早盤下跌68點！Fed降息四碼...美股期指重挫逾4%　台股則力守萬點關卡

美股道瓊期指重摔逾1000點　台指期開盤下跌108點

汽機車汰舊換新貨物稅退稅延期　財政部研議

新冠肺炎衝擊全球旅遊業　WTTC：5000萬個工作職位不保

延期繳稅再延長　最長可達1年

加油再等等！油價明天大降3.8元「九五汽油跌破22元」

台股盤中逐筆交易將上路　一張表秒懂新舊制差異！

新台幣開盤貶值4分　以30.25元兌1美元開出

「疫情決定行情、病毒決定財經」　專家分析市場發展三階段＆中長期影響

美股期指跌逾5%...再度觸發熔斷機制！　全球股市暴跌

澳幣匯價跌破20元...改寫10年新低！　換新台幣5萬多賺4200元

更多熱門

相關新聞

要留意！老闆想fire你的5個跡象

要留意！老闆想fire你的5個跡象

疫情肆虐，讓景氣探新低，許多公司減薪、放無薪假，甚至裁員因應來舒緩營運壓力。面對不景氣，員工更是要誓死保住飯碗，若是主管或是老闆有以下跡象請留意，學會察言觀色才是自保之道。

葉元之：政府還沒想到

葉元之：政府還沒想到

失業醉父與妻狂吵　抱幼女走堤邊警急勸阻

失業醉父與妻狂吵　抱幼女走堤邊警急勸阻

無薪假人數逐步攀升　勞動部9大紓困方案一次看

無薪假人數逐步攀升　勞動部9大紓困方案一次看

不忍了！陳時中批WHO受政治因素迷惑

不忍了！陳時中批WHO受政治因素迷惑

關鍵字：

無薪假勞動部勞工失業

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

機票很便宜！回來確診全公司GG了

新店直播主捅死人　辯護律師說話

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾

6例都是堅持出國玩　醫嗆爆案54

即／慘遭醉父痛毆　4歲童狂吐扔馬路致死

今晨7.5度！8縣市低溫特報　「全台連下3天雨」時間曝

網紅吃屎哥挨K　竟是自導自演送辦

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

吃屎哥被3男綁深山！慘遭鋁棒凌辱21分鐘

東尼大木遭爆硬上前輩女友「性侵定罪」！重返AV界受阻

「漂亮寶貝」陳純甄近況曝光！44歲飄叔味

9℃→25℃神速變天！下波鋒面雨3天

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

北部男高中生感染　首例全班停課

增6境外移入個案！護理師嗆：愛玩自己擔

更多

最夯影音

更多
台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...
新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面