全球確診、死亡數首度超越中國！新冠肺炎已奪6512命　歐洲成疫情中心點

▲美國約翰霍普金斯大學疫情統計，中國境內死亡案例來到3217例。圖為紐約曼哈頓一名路人戴著口罩上街。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，英國媒體衛報報導，截至16日，世界各國的確診人數以及死亡人數首度雙雙超越中國。根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計數據，全球感染人數目前已超越8.8萬人，高於中國境內的8萬1020人，而中國境外的死亡人數來到3295人，超過中國境內的3217人。

根據美國約翰霍普金斯大學統計圖表，中國境外的病例數近期急遽上升，也顯示境外感染人數增加的速度，比中國疫情爆發初期的速度還要更快。其中，中國境外疫情最嚴重的國家就在義大利，有2萬4747人確診，至少1800人死亡；至於接壤土耳其、巴基斯坦的伊朗疫情也相當慘重，目前已有1萬3938人確診，724人死亡。

▲▼ 截至16日，世界各國的確診人數以及死亡人數首度雙雙超越中國。（圖／翻攝自美國約翰霍普金斯大學疫情統計網站）

世界衛生組織現已認定歐洲為「疫情大流行」的中心點，法國有5400多人確診、127人死亡，德國5800多人確診、13人死亡，荷蘭1130多人確診、20人死亡，瑞士2200人確診、14人死亡，英國1395人確診、35人死亡，西班牙7800多人確診、292人死亡。

美國方面，總統川普已宣布全國進入緊急狀態，境內總感染人數將近3500人，至少57人死亡。美國疾管局（CDC）現已建議，在未來8周內，不要舉辦50人以上的聚會。

亞洲方面，儘管南韓的確診人數已來到8236人，但政府透過快速檢測及檢疫工作迅速控制疫情，並在上周末寫下連續2日治癒超越新增確診的紀錄。日本方面，根據News Digest網站統計，境內確診人數為818人、24人死亡。

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