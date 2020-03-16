英國估80％人確診…790萬人住院！衛生部門文件流出：疫情持續至2021春季

▲英國倫敦一名女子上街戴口罩。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，迄今至少有1395人確診，35人死亡。根據衛報取得來自英國衛生部門一份內部文件，官方首度承認，未來12個月還會受到疫情影響，直至2021年春季，「預計多達80%的人會確診，多達15%（約莫790萬人）需要住院治療。」

報導指出，這份文件是由英格蘭公共衛生部（PHE）緊急應變小組所撰寫，並已獲得負責此次疫情的首席官員霍普金斯（Susan Hopkins）批准，發放給英格蘭各大醫院負責人及資深醫師們。

▲英國首相強生。（圖／路透）

依照文件中所寫的內容，將為英國醫療體系帶來極為龐大的壓力。儘管英國首席醫療官惠提（Chris Whitty）曾說，這種預測數字都是以最糟糕的狀況來分析，暗示實際情況會比較好，但是此次文件明確指出，預計五分之四的人會感染新冠肺炎。

文件稱，「在未來12個月內，預計高達80%的人將會感染新冠肺炎，多達15%（約莫790萬人）需要住院治療。」

此外，這份文件也提到，在疫情高峰期間，500萬名在基本及關鍵基礎設施工作的人之中，可能會有50萬人染疫請假，全英國同時會有10%的人有咳嗽症狀；醫療系統將無法處理那些已經出現症狀、需要進行檢測的患者，因為這已經超過實驗室的負荷量；在接下來這段時間，只有病重住院、在療養院與監獄中染疫的人才會接受檢測。

一名NHS資深官員向衛報透露，80%的高感染率可能導致50多萬人面臨死亡風險；若依照惠提所言之0.6%死亡率，英國此波疫情導致31.8萬人死亡。

不過，東安格利亞大學（University of East Anglia）教授保羅亨特（Paul Hunter）認為，雖然社會大眾聽到疫情將持續12個月可能會感到不安與憂慮，但一年的時間是合理的，「我認為（新冠肺炎疫情）會在接近6月底時和緩，且在11月的時候重新回歸，就和普通的流行性感冒一樣。我認為這會永遠存在，但隨著免疫力增強，病情將會變得不那麼嚴重。」

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