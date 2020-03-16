婚禮籌備15個月！怕親友「擔心肺炎而缺席」　新娘撂狠話：不來就去死

▲新娘擔心親友因為肺炎而不參加自己的婚禮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者賴韻如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，全球各地人心惶惶。美國一名新娘近日在臉書上指出，「不允許任何親友因為疫情而缺席自己籌備已久的婚禮，否則就去死」。內容隨即被PO上美國知名網路論壇「Reddit」中，隨即引發網友正反兩面論戰。

據《太陽報》報導，這名匿名發文的新娘在臉書婚禮相關社團中寫道，「我的婚禮只剩下37天了，我花了15個月在籌備這場婚禮，還花了數千美元。我付出了所有心力編列預算、親手嘗試所有有關木材工作、準備賓客禮品、回覆了大約一百萬封的電子郵件，這段期間甚至在浴缸裡喝完了無數瓶白酒。」

▲新娘擔心親友因為肺炎而不參加自己的婚禮。（圖／翻攝自Reddit）



該名新娘在貼文後附上了一張黑底白字的照片寫上，「我不管，如果你是因為擔心傳染新型冠狀病毒而缺席我的婚禮，那你真的可以去死。」截圖內也可以看到，一名網友直接在文章下方留言諷刺，「我希望他可以離開妳並且在一年內找到比妳更好的女生！」

這篇貼文被轉發至Reddit後引來大批網友留言，「巴西日前舉辦的一場婚禮，因為一位賓客被驗出陽性反映，導致現場約200人都必須接受監測」、「我寧可延後這場婚禮，也不要冒險讓家人朋友們來參加」；也有網友指出，「我的婚禮原定於3月28日，但如果我們朋友們和家人因為冠狀病毒不能參與，我確實會感到失落，但我知道大家的健康必須放在首位。」

但也有不少網友紛紛對新娘表示同情，「我很確定他只是在表達自己有多沮喪而已，並不是認真的。」、「應該很多準新娘能了解她的感受！花了大把時間和金錢，結果親朋好友卻不能來參加，確實會很失望。」、「她是發在婚禮社團而不是個人臉書上，很明顯看起來是在開玩笑罷了。」