教會連爆46例！　110信徒不聽勸「堅持禮拜」淪南韓首都圈第二大感染群

▲ 身穿防護服的南韓士兵為大邱市中心建築物進行消毒。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓近幾天全境新冠肺炎（COVID-19）疫情趨穩，京畿道城南市壽井區陽地洞的小型教會「恩惠之江」卻在政府下令盡量避免宗教集會後仍堅持舉行禮拜，截至今（16日）早已有46人確診，成為首都圈第二大感染群。首都圈最大規模群聚感染發生於首爾九老區一家電話客服中心，累計124例確診。

「恩惠之江」教會於9日至15間依序有6人確診，最早為3名信徒及其中1人的丈夫，接著是61歲的牧師和他60歲的妻子，16日更一口氣爆出40名信徒感染，累計46例。教會已經在9日封鎖，預計22日才會開放。

大邱新天地教會爆發大規模疫情後，政府早已呼籲宗教團體避免集會。京畿道知事李在明上月28日也邀請基督教、天主教、佛教、圓佛教及儒教等國內5大教團代表共8人舉行討論會，要求避免集會或延期。但調查發現，恩惠之江教會未遵從指示，本月1日及8日仍照常舉行禮拜。

當局在前6例出現後取得1日及8日參加禮拜的135名信徒名單，採檢後於15日全數送驗。截至目前有106人檢測結果已經出爐，除去已確診的40人以外，58人確認為陰性，8人需要二檢。

恩惠之江教會使用商店街建物的3樓和4樓，3樓為禮拜堂，4樓則是餐廳和休息室，每層樓約35坪。信徒共130多人，每次禮拜約有110人參加，須擠在小小的空間裡，無法保持距離，僅有的8扇窗戶也因天氣寒冷不會打開。再加上平日不時有數十名信徒到訪教會，一起吃飯聊天，增加群聚感染風險。

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