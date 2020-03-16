荷蘭人排隊搶買大麻　紅燈區「最奇特囤貨」衛生紙落伍了

▲阿姆斯特丹一間咖啡店前面滿滿排隊人潮。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊各大行業，有著親密接觸的成人產業也受到影響。來到荷蘭首都阿姆斯特丹，當地紅燈區的俱樂部被要求關閉，另一方面，由於未來許多店家都會關門，許多民眾趕緊出門「囤貨」，但囤的不是常見的衛生紙、口罩等，而是大麻。

《路透社》報導，阿姆斯特丹的紅燈區向來吸引多國旅客，如今因為疫情延燒而被當局要求歇業。民眾或許是知道未來難以享有其他的娛樂活動，15日還有大批人潮來到販售大麻的咖啡館排隊，趁著荷蘭實施更嚴厲的舉措前先把大麻帶回家。

疫情爆發之前，阿姆斯特丹總是吸引大量遊客，欣賞當地的舞蹈秀，體驗成人俱樂部的風情。荷蘭政府最新則下令所有餐廳、咖啡館與學校關閉直到4月6日，包括販售大麻的知名咖啡廳也將關門；店家被告知要於15日晚間6時停止營業。

經營多家俱樂部的De Otten Groep集團透過聲明指出，考量到員工與顧客的健康，繼續營業將是不負責任的行為。荷蘭15日激增176人感染新冠肺炎，全國累計1135人確診，其中至少20人死亡。

荷蘭衛生部長布魯因斯（Bruno Bruins）說明，疫情蔓延非常快速，未來將依據專家的建議，可能還會採取其他措施。該國花卉產業也於15日警告，未來將面臨嚴重損失，可能有大量訂單會被取消。

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