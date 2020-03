辛巴威超狂女防長：病毒是上帝處罰歐美對南非的制裁

▲國防女部長穆欽古莉(Oppah Muchinguri)。(圖/翻攝自Twitter/Oppah Muchinguri)

實習記者符芳萱/綜合報導

辛巴威在鄰國南非出現確診首例患者後,已經升級首都哈拉雷(Harare)的隔離中心。國防部長穆欽古莉(Oppah Muchinguri)近日說,新冠肺炎是上帝處罰歐美對南非實施的制裁,「他們的經濟在尖叫,就像對我們的經濟一樣。川普應該知道他不是上帝了。」

穆欽古莉在16日津巴布韋民族解放戰爭合作者協會(ZILWACO)活動上提出上述說明。不過,已故前總理摩根•茨萬吉拉伊(Morgan Tsvangirai)的前顧問亞歷克斯•馬格薩(Alex Magaisa)回應,穆欽古莉的言論「無知又殘酷」。

馬格薩在推特說,「她的令人作嘔的言論表明了該政權的無能,無知和殘酷。她是Zanu-PF主席,居然認為冠狀病毒是一種西方疾病,這是原始思維和廉價政治活動。她不知道這是全球性的大流行。」

同時,衛生部長奧巴迪亞•莫約(Obadiah Moyo)感謝中國友好的舉動,不僅增強他們應對病毒的能力,而且還將確保醫務人員和患者的衛生環境符合世界衛生組織(WHO)的要求。他說,「冠狀病毒即將來臨,這是非常令人恐懼的。我們必須做好準備。 」

WHO擔心,非洲內陸的衛生設施較差,非洲的大規模爆發可能會摧毀整個社區。在嚴重的情況下,冠狀病毒患者通常需要呼吸機進行呼吸,而辛巴威大部分的公立醫院都缺少或完全沒有該設備。



Oppah Muchinguri was bang out of order when she said #CoronaVirus is God's punishment to western nations for imposing sanctions on Zimbabwe. Her remarks are ignorant, irresponsible & undiplomatic. She must withdraw this forthwith & apologise.



We need new leaders. pic.twitter.com/Iu9scbEcfY