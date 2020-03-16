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1歲幼女高燒41度！　台灣媽媽無助曝：英國醫院「有症狀也不驗」慘被踢皮球

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▲▼Nana媽咪 x Q踢派女兒燒到41.7度，分享在英國檢測體驗。（圖／當事人授權使用）

▲1歲多女兒一度高燒到41.7度，讓母親相當焦急。（圖／當事人授權使用）

記者陳宛貞／綜合報導

歐洲新冠肺炎（COVID-19）疫情告急，英國截至台灣時間今（16日）早累計1391例確診，其中35人死亡。一名定居英國的台灣媽媽經營臉書粉專「Nana媽咪 x Q踢派」，日前撰寫長文分享親身經驗。她的丈夫和女兒都出現疑似症狀，當地醫生卻作法消極，欲接受新冠病毒檢測也經歷種種波折，讓她對英國政府和醫療都徹底失去信心。

這名媽媽14日在臉書以「我的英國親身體驗—COVID-19檢測」為題發表逾2千字的長文表示，近期無旅遊史的英籍丈夫不願戴口罩，常跑人多的公眾場合，7日出現咳嗽、發燒、呼吸急促、肺部附近疼痛等新冠肺炎疑似症狀，撥打111醫療急救專線，卻因身邊沒有確診病例且非從疫區回國，被拒絕檢測接電話的人員還表示，「你應該沒感染，無須擔心。」

她僅1歲多的女兒9日也出現症狀，一度高燒至41.7度，甚至食慾不振、情緒低迷、眼神空洞，走幾步路就會跌倒，但英國醫生普遍認為「發燒5天內算正常」，不會特別診治，因此當晚帶女兒到大醫院急診，醫生也僅進行基本檢查，開了消炎藥及抗生素就了事，認為若5天後仍高燒不退才需要驗血。

女兒持續不適到第6天，每天發燒3次，已經開始服用抗生素。她的丈夫自認已經感染，認為沒有醫院會收治他們，不願打急救專線，她只好提早下班，狂撥超過1小時的電話才打通專線，未料電話那頭的人員表示，上班時間打專線沒用，只能打給家庭醫師。家庭醫師要他們自行到大醫院急診室求助，急診室卻禁止出現新冠肺炎症狀的患者進入，只能自行居家隔離。

一家人被醫療單位不斷踢皮球，讓她焦急又無助，好不容易被轉介到全蘇格蘭最大兒童專屬醫院的新冠肺炎疑似病例部門，原先被告知要為女兒採檢，沒想到後來直接要求他們返家隔離，讓他們至今無法確認女兒的症狀究竟因何而起。

醫生向她坦言，政府要求有症狀者自我隔離，院方也只能配合；大部分民眾不久後都會感染，就算檢測也不會改變院方處理病患的方式，「病毒並沒有藥可醫，必須讓身體自行做對抗，身體能撐過便過了。」這家醫院目前並無任何兒童確診，但因院方已經不再對每起疑似個案進行檢測，無確診的說法並不可信。

這名媽媽提到，丈夫和女兒被要求居家隔離7天，但每天和他們近距離接觸的自己卻可以照常出門上班，不須隔離，讓她相當疑惑，也對英國政府和醫療失去信心，感到前所未有地無助，「人民被國家放生」。但為了長子和生病的女兒，她也為自己加油打氣，希望早日撐過這次難關。

▲▼Nana媽咪 x Q踢派女兒燒到41.7度，分享在英國檢測體驗。（圖／當事人授權使用）

▲ 媽媽和1歲多的女兒。（圖／當事人授權使用）

「Nana媽咪 x Q踢派」臉書全文（當事人授權使用）：

我的英國親身體驗 — COVID-19檢測。

我先生從上週六開始出現武漢肺炎症狀：咳嗽、發燒、頸部疼痛、呼吸急促困難、肺部附近疼痛、全身無力等等...全部症狀全部中。

他近期無旅遊記錄，但不聽勸也不願意戴口罩，去盡了人多的場所：5-10個酒吧、演唱會、足球賽、Stand-up Comedy Show等等。

打醫療急救111專線，電話那頭說 #由於我們身邊沒有確認案例或我們並非從疫區回來，#拒絕替我們做檢測，並診斷說：「你應該沒感染，#無須擔心。」Excuse me？現在非常時期「應該」不用確定嗎？

隔天是週一，小哈利也開始一模一樣的症狀，有時高燒可至41.7度（但至少服用退燒藥後一小時可以降溫而非持續性高燒不止）、無法停止的咳嗽、食慾不振、情緒低迷、眼神空洞、走幾步路就跌倒（前所未見的完全撲街式跌）。

當晚我下班帶她去了大醫院急診。英國醫生就是那樣只做基本檢查：體溫、心跳、血壓、喉嚨耳朵是否發炎、聽診前後胸腔確認呼吸是否清澈或有雜音，最後開了消炎藥以及抗生素讓我們帶回家。抗生素部分我們決定如果發燒持續五天再食用，畢竟對嬰兒來說副作用很強，也會影響日後發育，不到緊急的那一刻是萬萬不想使用的。

為什麼說5天呢？英國這邊認為「 #發燒五天內算正常」（Whaaaaat！那裡正常！？）不會特別替你診治，說是五天過後還不退燒才需要擔心或進行驗血等檢驗。

週三早晨，爸爸覺得哈利看起來好多了決定帶她去上幼兒園。上班時幼兒園因為聯繫不上爸爸，換打給我說哈利發燒讓我去接孩子。

通常若有需用藥會請家長離開前填寫同意書並簽名，早上老師不接受我們準備的退燒藥，要求我們從哈利的書包裡頭拿走。若小孩發燒會問家長是否願意讓孩子吃幼兒園準備的退燒藥，一旦服用了，爸媽就得同時間前往接送⋯我立刻丟下工作去帶小孩回家休息。

週五，哈利爸極度不適請假在家顧小孩，原本他還堅持要讓哈利去上學，瘋了嗎他！？昨天是發燒第六天了⋯一天當中大概燒三次，退燒藥、消炎藥交叉餵，連抗生素都開始給了！

上班期間，接收到先生寄來說哈利不太對勁的簡訊。我請先生帶她去醫院，他不願意；請他打111專線，他也不肯；他自認是已感染患者，反正沒有醫院會接納我們看診，看不看都無所謂（你自己就算了！女兒燒這麼多天你也無所謂？心中一把火抓起來）我馬上提早下班衝回家，一路上在電話裡 #等候了一個多小時才接通，#醫療專線已經爆了！

醫療專線說，現在還是上班時間你們打過來沒用，請我們打給家庭醫師詢問，打給家庭醫師後又被說請自行到大醫院急診處報到，醫院急診門前貼了大大海報寫著：武漢肺炎症狀的人不准進入，請自行回家隔離。就這樣 #被當皮球踢來踢去⋯

已經急得像熱鍋上螞蟻的媽媽我眼淚不爭氣的掉了下來！沒有人要幫我、有誰能幫幫我？我心好痛，覺得好渺小、好無助。

最後被一個比較佛心的醫師由電話轉介到sick kids hospital coronavirus suspect（ #疑似病例）部門確診。但又經歷了幾番內心交戰與搏鬥，是否要冒著原本可能沒感染、但進去後帶著病出來的風險去報到，這是一個重大的決定⋯

進去後，醫院已被分割成兩邊，一邊是給疑似病患進去的，另一邊是普通的急診。裡頭所有醫護人員都穿戴著口罩、手套、連身防護衣，把我們帶進了一間專屬的隔離房。先由一位護士進來幫哈利做基本檢查收集數據，再讓醫生進來看診。

醫生原本是說要抽血當場送驗，但又折返回來說他覺得沒必要了，請我們回家自行隔離，也不幫哈利和爸爸做肺炎檢測。

這下連哈利是什麼引起發燒都不知道了！肺炎？日本腦炎？玫瑰疹？還是其他？醫生說送血檢只能知道感染的病毒濃度高低，用來調整給藥的劑量而已，並不能清楚告訴我們感染源（為什麼台灣都檢驗得出來？）；還說 #既然已開始服用抗生素就更沒必要抽血了！

順道一提，這是愛丁堡、不，是全蘇格蘭最大最專業的兒童專屬醫院喔⋯

醫師坦白的說：政府如今已經請有症狀的民眾自我隔離，減緩並拖延病毒傳播的速度，而他們能做的就是 #遵從政府的指示。而政府的指示也會繼續更新，醫院和人民都需要配合。

醫生又說，現在已經不是防疫的局勢，因為再過不久大部分的人都會感染，做檢測並不會改變醫院處理病患的方式，檢測完也是一樣叫你回家隔離；病毒並沒有藥可醫，必須讓身體自行做對抗，身體能撐過便過了。（那請問復原後肺部纖維化呢？？）

醫生再說，目前本醫院的小朋友沒有確認案例；但也因為 #已不對每個疑似病例做檢測，所以數據無法被100%信賴。我先生以及哈利被要求在家隔離7天，不上學不工作。但最神奇的來了～醫生說我既沒症狀又健康可以繼續出門上班 #無需隔離。（可我跟被要求隔離的兩位近距離24/7小時接觸欸，你確定嗎醫生！？）

醫生講解完後還問了一句：「Does it all make sense？」我先生居然回答：「Yeah it does.」等等，哪裡make sense了？哪裡都不make sense好嗎？

感謝醫師的誠實相告，讓我覺得更加徬徨與疑惑了。最終，他們認為哈利尚有行動能力=還沒糟糕到需要住院，我們就被打發回家了，一樣沒有結果、得不到任何結論。

對於英國無論是政府或是醫療已徹底失去信心，這輩子沒感到如此無助過。前天聽到首相的發言覺得心寒，直到親臨醫院的檢測經過才更感受到這血淋淋的事實：人民被國家放生，達爾文天擇說，失落的醫療體系。

接下來就只能靠我自己一個人了，我一定要把長子跟長女顧好直到痊癒，我千萬不能生病！絕對不能倒下！體內的媽媽賀爾蒙加油給我力量！我一定可以的。

想幫助我們的朋友可以把食物放進我們家前院或後院喔❤️但麻煩小心不要踩到狗屎。

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