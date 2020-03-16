新冠肺炎魔爪「擴散拉丁美洲」　17國淪陷…各國狂加緊抗疫政策！

▲拉丁美洲疫情讓各國政府擔憂一觸即發。（圖／路透）

文／中央社

（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在拉丁美洲蔓延，截至13日，已有17個國家、超過500起確診病例，各國政府紛紛採取社會隔離和關閉學校等防疫措施。

阿根廷是拉丁美洲記錄首起感染新型冠狀病毒死亡案例的國家，截至今天有45起確診病例。政府宣布全國各級學校未來14天停課，當局將「挨家挨戶」調查曾造訪疫區國家的阿根廷人是否確實進行自我隔離，授予從疫區返國的公務員和私人企業員工在家隔離14天的特假，暫停往返歐洲、美國、南韓、日本、中國和伊朗的航班30天，並取消舉行所有大量群眾聚集的體育、文化娛樂、商業和教育等活動。

巴西衛生部今天更新報告指出，目前全國有176起新型冠狀病毒疾病確診病例，63.6%集中在聖保羅州，部分地方政府已經宣布停課、取消或延後舉行有大量群眾聚集的活動。聯邦政府也通過臨時措施釋出約50億巴西幣的防疫資金，且不排除採取更嚴厲的社會隔離措施來遏制疾病傳播。

智利已確診61起新型冠狀病毒疾病病例，除了規定從疫情嚴重國家返回的民眾隔離檢疫14天外，智利政府並宣布禁止任何超過500人的活動，各級學校停課至少14天；足球比賽也將從19日起進行一個月的無觀眾比賽。

截至13日，玻利維亞官方數據記錄10起確診病例，政府宣布各級學校停課至31日，禁止來自中國、南韓、義大利和西班牙的旅客入境，取消往返歐洲的航班和超過1000人的大型活動。

哥倫比亞目前有24起確診病例，政府已下令從昨天起關閉與委內瑞拉邊界，同時禁止歐洲和亞洲的外國人入境。哥斯大黎加有26起確診病例，政府也下令關閉學校至少14天，縮減50%的公共會議空間容量，並取消公務員出國旅行。

古巴衛生部迄今證實4起確診病例，雖然沒有取消國際航班，但對來自中國、義大利、伊朗、日本、南韓、美國、法國和德國的旅客進行檢查。

到昨天為止，厄瓜多已確診28起新型冠狀病毒疾病病例，政府規定所有自西班牙、義大利、伊朗、法國、南韓和中國湖北與廣東省等疫區返回的人，在家隔離14天；取消學校課程和大型活動，酒吧和夜店暫時歇業，並禁止出口凝膠酒精、口罩和肥皂。

墨西哥有41起確診病例，教育部宣布各級學校從20日起停課一個月，對國際航班和郵輪旅客進行抽樣篩檢，疑似感染病毒者應自我隔離兩星期。巴拿馬已記錄36起確診病例，政府宣布的緊急措施包括避免個人衛生和清潔用品價格高漲或缺貨，同時鼓勵企業不要在現階段減少勞動力。

截至13日，巴拉圭有6起新型冠狀病毒疾病確診病例，上星期政府已宣布取消全國的學校課程和有大量群眾聚集的活動兩星期。14日至26日停飛所有往返歐洲的航班，制定凝膠酒精、口罩和手套等防疫產品公定價格，並釋出8000萬美元購買相關醫療消費品和設備。

祕魯已記錄38起新型冠狀病毒疾病確診病例，政府下令所有從義大利、西班牙、法國和中國入境秘魯的人在家隔離14 天，新學年開學日延至30日，同時從明天起暫停來自歐洲和亞洲的航班。到昨天為止，多明尼加共和國有11起確診病例，教育部下令各級公私立學校從明天起停課消毒校內環境。

烏拉圭是拉美地區最後幾個出現新型冠狀病毒疾病確診病例的國家之一，13日證實4名患者確診後，政府即召開緊急會議宣布隔離檢疫措施。此外，瓜地馬拉、宏都拉斯、委內瑞拉亦出現零星病例。這些國家政府除了限制來自中國、伊朗、南韓、義大利、西班牙、德國和法國等國家的旅客外，要求曾前往這些國家的人進行隔離檢疫，並取消公共活動。