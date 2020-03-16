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棄權創新高！法市長選舉疫情中執意登場　投票還沒人戴口罩

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▲▼巴黎市長希達戈（Anne Hidalgo）在法國市政選舉期間投票。（圖／路透）

▲巴黎市長希達戈（Anne Hidalgo）在法國市政選舉期間投票。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎15日專電

法國市長選舉第一輪投票今天登場，受到2019年冠狀病毒疾病疫情影響，今年投票率創下新低紀錄，棄權人數超過登記選民的半數。

衛生部長維宏（Olivier Véran）晚間宣布，法國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例累計達5423例，其中127人死亡。單日確診病例驟增924 例，死亡人數較昨天增加36人。

儘管法國疫情已進入流行病第3階段，且醫界與政界之前皆傳出延後選舉的要求，全國市長選舉第一輪投票今天仍如期登場。今年選民棄權人數創史上新高，根據投票中心資訊介於53.5%到56%的選民棄權，比2014年上屆市長選舉的36.45%高出許多。

法國法律沒有規定選舉有效的參與率最低門檻，然而第二輪投票延後的可能性，是政府必須面對的。法國總理菲力普（Edouard Philippe）在晚間記者會中表示，今天選舉順利結束，也都遵守衛生措施。對於破紀錄的棄權率，他說：「這反映公民的擔憂正在加深。第二輪投票，我們會諮詢公共衛生單位的意見，會詢問科學委員會及各政黨，在一切透明的情況下進行。 」

中央社記者今天到一個投票所觀察，工作人員向記者表示，人數不如以往多，越到傍晚人越少。他們說，為減少傳播可能性，會加大選民之間的距離，有的工作人員戴上手套以防接觸病毒。然而現場沒有提供消毒酒精或乾洗手，也沒人配戴口罩。

記者在選民投票後詢問是否應該延後22日的第二輪投票，一名受訪者說：「投票日期的決定必須透過國民議會議員間的正常程序討論，還是希望他們能好好協商，達成共識。」

根據民意調查機構哈里斯互動-艾波卡（Harris Interactive-Epoka）今天為RTL廣播電台、法國電視一 台（TF1）和LCI電視台所做的民調顯示，棄權選民中，有63%是因為害怕病毒感染，比例大幅高於其他原因，例如投票不會改變生活（17%）、以棄權表達對政府的 不滿（16%）等。 民調也顯示，有60%的法國受訪者認為應該延後選舉，尤其是35歲以下的年輕族群（70%），相對於50歲 以上的族群（50%）。另外，有54%的受訪者表示「不懂政府的決定」。

在眾所矚目的巴黎市長之爭，在第一輪投票後，由現任巴黎市長、社會黨的伊達戈（Anne Hidalgo）以微 幅超過30%的得票率領先，將與排名第二的右派共和黨 候選人達提（Rachida Dati）在第二輪投票中對決。先 前為代表執政黨「共和前進」（LREM）角逐巴黎市長而辭去衛生部長的布辛（Agnes Buzyn）幾乎確定被淘汰出局。

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