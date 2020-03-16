各地滯留郵輪一次掌握　至少3艘驚現確診「隔離乘客變人球」

▲停泊於智利外海的「銀海探險號」（Silver Explorer）郵輪，船上一名乘客確診。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）在全球的病例與死亡數雙雙超過中國境內，數艘郵輪如今滯留海上，有些船隻甚至出現確診患者，卻成為人球被多國拒絕靠港，乘客也陷入不安情緒中。以下是CNN整理出的多艘郵輪現況，其中3艘都有確診病患。

「布雷馬號」（MS Braemar）：滯留於巴哈馬

船上至少有5例確診，在加勒比被多個港口拒絕後，迫切尋求一處能夠停靠的地方。「布雷馬號」屬於英國公司Fred Olsen Cruise Lines，船上4名乘客、1名船員對於新冠肺炎的病毒檢驗結果呈陽性，20名乘客與另外20名船員（包括醫師）出現流感症狀後都接受隔離。

「布雷馬號」停泊在巴哈馬群島離岸約25英里處，正等待當地政府的許可，以便把食物、燃料與藥物帶上船，還有另外4名醫師與護理師也可能加入船上的醫療團隊。根據英國政府知情人士說法，英國與古巴、美國展開討論，希望替這艘郵輪找到一個適合的港口，古巴似乎是其中一個更有可能的選項。

「銀幻號」（Silver Shadow）：停靠於巴西，乘客處於隔離狀態

皇家加勒比海國際郵輪證實，船上一名加拿大籍乘客14日確診，郵輪目前停靠在巴西勒西菲港。

自一名乘客出現類似新冠肺炎的症狀後，「銀幻號」609名乘客12日開始接受隔離；其中一名下船的乘客是來自加拿大78歲的男子，他出現發燒、咳嗽、呼吸困難症狀，已被送往醫院治療。

「銀海探險號」（Silver Explorer）：停泊於智利，一名乘客確診

該艘郵輪停靠在智利南部的卡斯楚市（Castro），確診者為83歲的英國籍男子，被送往當地醫院治療後狀況良好。根據智利官員，船上載有111名乘客與120名船員。

「黃金公主號」（Golden Princess）：預備啟航前往澳洲

郵輪停靠於紐西蘭阿卡羅阿港（Akaroa Harbor），此處靠近基督城，雖然船上沒有證實確診，還是有至少3名乘客接受隔離，其中一名乘客出現類似新冠肺炎的症狀，已接受治療，另外兩名乘客則在過去2周曾接觸確診者。

公主郵輪（Princess Cruises）此前告訴CNN，出現呼吸道症狀的患者檢驗結果為陰性，「黃金公主號」預計啟航前往澳洲，同時業者也向客人致歉。「黃金公主號」10日離開墨爾本，原本打算航行13天，目前乘客尚未獲准下船。

「挪威寶石號」（Norwegian Jewel）：滯留於南太平洋，無確診病例

該艘郵輪此前被預定停泊的兩個港口拒絕，正在太平洋找尋可以停靠的據點，船隻15日晚間在斐濟首都蘇瓦（Suva）外海航行。

「挪威寶石號」原本計畫15日在法屬玻里尼西亞讓乘客下船，不過後來遭到取消，原定17日停靠在斐濟勞托卡港口也被拒絕。

預計展開下船的郵輪

「日食名人號」（The Celebrity Eclipse）停靠在智利的聖安東尼奧，郵輪公司持續與政府官員保持合作，希望停供旅客一個受到管控的下船方針，確保乘客將能回國。

另一艘船隻Azamara Pursuit則停泊於智利沿岸，有關單位正進行協調；這艘船載有675名乘客與389名船員，8日離開阿根廷烏蘇懷亞。