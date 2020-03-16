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全美8周內CDC呼籲應取消、延遲50人活動　NBA暫停賽事恐延長

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▲▼ 美國新冠肺炎疫情。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情衝擊各國。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）15日發布指導文件，敦促全美各地民眾於未來8周內取消或推遲50（含）人以上的活動，藉此避免新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，除非各單位都能保護脆弱的民眾，可以提供手部消毒的工具與維持社交上的距離，否則個人與組織都該重新安排大型活動的時程，任何規模大小的集會也該被重新審視安排。

根據CDC建議，未來8周內，全美超過50人（含）以上的活動應被重新考慮是否舉行或延期，「參加大型集會、活動的民眾，會導致新冠肺炎在美國擴散，並將病毒帶到新的社區中。」文件指出，會議、節慶、遊行、音樂會、體育賽事、婚裡等的活動，都該接受延期，這項建議則並不適於於學校與企業。

CDC公布的消息中包括體育賽事要考慮取消活動，也意味著已宣布停賽30天的NBA、NHL等賽事未來很可能繼續停賽，只是確切細節尚未得知。

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）上周表示，該州可能發生像是中國、南韓與義大利的情況。美國至今至少報告3482例起確診，除了西維吉尼亞 （West Virginia）還沒有病例，其餘49州都有新冠肺炎患者。

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