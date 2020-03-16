美股道瓊期指重摔逾1000點　台指期開盤下跌108點

▲美股道瓊上漲 1985.00 點。回頭看台指期今（16）日開盤下跌 108 點，來到 9,919 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

美國總統川普上週宣布美國進入國家緊急狀態，釋出高達 500 億美元聯邦資金，還表示下週將有 50 萬套病毒檢測試劑應市，推動美股升至單日最高點。不過Fed周日宣布一口氣降息4碼，讓投資人擔心之後會沒有可抵擋經濟衝擊的工具可用。回頭看台指期今（16）日開盤下跌 108 點，來到 9,919 點。

美股道瓊指數上漲 1985.00 點，或 9.36%，收 23,185.62 點。標普 500 指數上漲 230.38 點，或 9.29%，收 2,711.02 點。那斯達克指數上漲 673.07 點，或 9.35 %，收 7,874.88 點。費城半導體指數上漲 152.16 點，或 10.93%，收 1,544.26 點。

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聯準會（Fed）為幫助美國經濟對抗新冠病毒疫情的衝擊，周日一口氣將聯邦基金利率目標區間調降足足1個百分點（4碼）至接近於零，並將至少增加債券持有規模7,000億美元。

美股期指應聲重挫，標普500指數期指大跌3.3%至2,600點，道瓊工業指數期指大跌逾1000點，一度觸及交易暫停限制。投資人擔心Fed降息至此會因此沒有可抵擋經濟衝擊的工具可用。

截至今早8：47，台指期下跌 55 點，來到 9,972 點。