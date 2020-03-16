乾洗手1瓶賣2100！　美男「囤積1.7萬瓶」賣不了：收到死亡威脅

▲疫情爆發後，乾洗手成為搶購商品。（示意圖／記者林明瑋攝）

記者劉亭／綜合編譯

新冠肺炎疫情在全球擴散，許多地方出現搶物資狀況。美國田納西州一名男子卻搶先蒐購乾洗手、抗菌濕紙巾等防疫物資，最高一瓶乾洗手賣到70美元（約2100元新台幣），直到亞馬遜下架他的商店，最後他有1.7萬瓶乾洗手無處脫手，而且還收到死亡威脅。

綜合外媒報導，麥特（Matt Colvin）和弟弟諾亞（Noah Colvin）在美國出現第一起死亡案例後，看到一個「發財計畫」，花了3天開車1300英里橫跨田納西州、肯塔基州，在各個藥妝店四處搜刮，買下1萬-1.5萬美元（約30萬-45萬元新台幣）的防疫物資，包含乾洗手、清潔商品與醫療用口罩。

麥特在亞馬遜上面賣掉了300瓶乾洗手，以雙倍或甚至更高的價錢出售，每瓶介於8至70美元不等（約240至2100元新台幣）。隔天亞馬遜移除他的商品，並且警告賣家們不可再抬高賣價，不然將失去帳號，之後更不准美國賣家販售口罩或乾洗手商品。

這讓坐擁17700瓶乾洗手的麥特，不知道如何是好，「我已經買賣東西10年了，熱門商品之後總是有熱門商品，但是關鍵在於之後架上總會有新的，當我們開始這趟旅程，我根本不知道這些商店無法再補貨」。

而在這件事情公開後，各地買不到商品的網友紛紛展開憤怒攻擊，麥特接到電話、電子郵件、惡作劇，收到一堆謾罵訊息之外，更有死亡威脅指出，「你的行為將會結束在有人殺了你、你的老婆和你的兒子」。

麥特認為自己在解決「市場效率低落」問題，並不是在抬高價格，但之後又改口，準備將物資捐出。目前麥特面臨了更糟的狀況，亞馬遜和eBay都停止了他維生用的帳號，多年來租倉庫的地方也把他趕走，而且田納西州政府辦公室寄信通知，將對他展開哄抬物價的調查。