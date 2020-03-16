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耶魯大學首例確診！授課、期末考全改線上　校長超狂作法掀熱議

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▲▼ 美國耶魯大學,Yale University。（圖／達志影像／美聯社）

▲耶魯大學。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

美國耶魯大學出現首例新冠肺炎（COVID-19）確診病例，校長沙洛維14日宣布，本學期尚未完成的課程將全面改成線上教學，除了部分必要性人員可以進入校園工作，其他人包含學生、教師都應該避免返回校區。

耶魯大學（Yale University）校長沙洛維（Peter Salovey）本月10日才宣布學生不必返校上課，沒想到校園內竟然出現確診病例，該名染疫人士的初步檢測結果為陽性，另外還有兩名接觸者仍在等待檢驗結果。

▲▼耶魯大學學生。（圖／達志影像／美聯社）

▲耶魯大學是美國第三古老的高等學府。

沙洛維14日隨即發布聲明表示，徵詢過衛生專家以及各院所人員的意見，決定將本學期未完成的課程全部改為線上教學，包含期末考，師生可以透過Zoom和Canvas等軟體完成課業，除了非必要的人員之外，其他人請盡量在家以遠距離方式工作，協助維持校園正常運作。

而根據《衛報》報導，耶魯大學學生被要求待在家中防疫直到4月5日，校方也要求所有人暫時不要返回校園拿取個人物品，以免疫情擴大。

耶魯大學全面改成線上授課的消息傳開後，也在網路上掀起各種討論。有網友認為可惜，這就像是繳了昂貴學費卻從面授變成函授；但也有人覺得不意外，畢竟耶魯大學施行線上課程已經有一段時間了，防疫期間這麼做並沒有什麼不妥。

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