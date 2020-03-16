　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國新冠肺炎單日14死刷新高！　新增232例、累計1372例確診

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 新冠肺炎,武漢肺炎,肺炎,口罩。（圖／路透）

▲歐洲成中國以外的新冠肺炎重災區。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國官方週日（15日）更新，過去24小時新增14人死亡，全國死亡人數攀升至35人，單日新增232人，累計確診共1,872例。國民健保署（NHS）指出，死者生前皆被確診為新冠肺炎患者，年齡範圍在59歲至94歲之間，並且健康狀況本來就不太理想。

綜合外電報導，最年輕的死者為59歲的馬修（NHS），他在布里斯托爾皇家醫院（Bristol Royal Infirmary）得知確診消息，並接受治療直到病逝。他的妻子瑪莉在臉書上心痛寫下消息，並表示家人都在隔離中。另外6名死者則在北拉納克郡 （North Lanarkshire）一家醫院過世。

35名死者中，34例在英格蘭，1例在蘇格蘭。蘇格蘭過去24小時確診病患增加32人，累計共153人，佔全部1,872例的少部分。

英國目前採取被坊間謔稱為「達爾文物競天擇防疫法」的政策，表明不會再主動進行新冠病毒的檢測，主張人們不停班停課、大眾運輸繼續開放、若發現身體不適應自主隔離7天的方式防疫。

政府希望藉由此種作法，拖延新冠病毒的擴散，預計最後會有約六成國民因染病痊癒後產生抗體，對未來可能長久持續的疫情能夠有免疫力。

ET快訊
48歲古巨基升格當爸！　「結婚5年升格當爸」喜曝一家3口合照
吃屎哥「被綁爆打」直播！抓到10人悲劇了…桃園警曝真相：自導
影／王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾…岸邊助跑「下秒腳滑」跌入海裡
義大利單日369死創新高！　確診激增3509例、累計近2.5
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／西班牙暴增2045例！義大利單日369死創新高　近2.5萬確診

快訊／西班牙暴增2045例！　累計289死7798人確診

耶魯大學首例確診！授課、期末考全改線上　校長超狂作法掀熱議

英國新冠肺炎單日14死刷新高！　新增232例、累計1372例確診

義大利單日369死創新高！　確診激增3509例、累計近2.5萬人

烏茲別克首例確診「法國返回中鏢」　哈薩克禁止出入境

快訊／新冠肺炎大流行！　紐約市宣布關閉公立學校

快訊／聯準會宣布降息四碼至近零利率　啟動7000億美元量寬措施

舊金山人：美國防疫沒有台灣一半好　慢半拍「檢驗化學劑缺貨」

川普得知檢測是陰性　推特PO「1張照+2段話」讚揚美國

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

遭病人嗆「不情願就不要發！」藥師霸氣反擊：今日不賣口罩

譚德塞說話了：歐洲是病毒中心　每日確診數「超過大陸爆發期」

新店男子「晚餐喬不攏」跟老婆吵架 下秒持刀捅死騎士...法院裁定收押！

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

3歲兒想跟馬麻結婚不要其他女生　哭鬧1分鐘「竟為了戒指」媽傻眼

不斷更新／西班牙暴增2045例！義大利單日369死創新高　近2.5萬確診

快訊／西班牙暴增2045例！　累計289死7798人確診

耶魯大學首例確診！授課、期末考全改線上　校長超狂作法掀熱議

英國新冠肺炎單日14死刷新高！　新增232例、累計1372例確診

義大利單日369死創新高！　確診激增3509例、累計近2.5萬人

烏茲別克首例確診「法國返回中鏢」　哈薩克禁止出入境

快訊／新冠肺炎大流行！　紐約市宣布關閉公立學校

快訊／聯準會宣布降息四碼至近零利率　啟動7000億美元量寬措施

舊金山人：美國防疫沒有台灣一半好　慢半拍「檢驗化學劑缺貨」

川普得知檢測是陰性　推特PO「1張照+2段話」讚揚美國

加拿大廣播公司大讚台灣「其他國家如何學習防疫？」　陳時中回應3關鍵

「仙氣女星」真面目！女版8+9狂飆髒話：他X的　粗俗對話紀錄曝光

不斷更新／西班牙暴增2045例！義大利單日369死創新高　近2.5萬確診

48歲古巨基升格當爸！　「結婚5年50歲老婆悄生子」喜曝一家3口合照

快訊／西班牙暴增2045例！　累計289死7798人確診

女星連劈2男「榨乾當提款機」！結婚不登記露餡　拿老爸開刀當藉口狠心騙愛

耶魯大學首例確診！授課、期末考全改線上　校長超狂作法掀熱議

張鈞甯為戲罕見剪短髮！　和徐若瑄雙掛女一「男主角曝光」陣容超豪華

英國新冠肺炎單日14死刷新高！　新增232例、累計1372例確診

回台恐無法領防疫補償！　這些都是「旅遊疫情建議第三級」國家

新北板橋3男找傳播開趴！狂歡整夜後…辣妹暴斃死在床上

國際熱門新聞

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

快訊／聯準會宣布降息四碼至近零利率

即／義大利市長感染新冠肺炎病逝

義大利單日369死創新高！近2.5萬人確診

更／西班牙暴增2045例！義大利單日369死創新高

川普檢測陰性　推特「一張照」讚美國

超市螃蟹上演「冷藏櫃大逃亡」

更／川普病毒檢測結果出爐

舊金山人：美國防疫不及台灣一半

快訊／紐約市宣布關閉公立學校

更／大馬單日暴增190例　累計428確診

男子飛機上過世　將驗是否染疫

歐洲旅客擠爆機場「全場0口罩」

烏茲別克首例確診　哈薩克禁出入境

更多熱門

相關新聞

教授預測：7成港人感染新冠肺炎

教授預測：7成港人感染新冠肺炎

新冠肺炎（COVID-19）掀起全球大流行，香港大學醫學院教授、中國國家衛健委高級別專家組成員袁國勇15日表示，香港民眾已經開始鬆懈，街上人潮增加或許會導致疫情反覆，估計今年底冬天病毒將再度爆發，到時可能會有2成港人感染，再過2、3年累計會有7成人口感染並具有免疫力，那時候疫情就能過去了。

義大利單日369死創新高！近2.5萬人確診

義大利單日369死創新高！近2.5萬人確診

陸專家：疫情不可能在今年夏天結束

陸專家：疫情不可能在今年夏天結束

烏茲別克首例確診　哈薩克禁出入境

烏茲別克首例確診　哈薩克禁出入境

快訊／紐約市宣布關閉公立學校

快訊／紐約市宣布關閉公立學校

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒英國

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

機票很便宜！回來確診全公司GG了

新店直播主捅死人　辯護律師說話

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾

吃屎哥被3男綁深山！慘遭鋁棒凌辱21分鐘

網紅吃屎哥挨K　竟是自導自演送辦

9℃→25℃神速變天！下波鋒面雨3天

今晨7.5度！8縣市低溫特報　「全台連下3天雨」時間曝

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

北部男高中生感染　首例全班停課

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

新店隨機殺人供稱「有精神問題」　謝祖武怒：法官你們怎麼看？

戴資穎本季首冠到手將重返世界球后

出國玩確診害同事遭隔離　指揮中心說話

東尼大木遭爆硬上前輩女友「性侵定罪」！重返AV界受阻

納豆超強撩妹術曝光「約會3天後追到手」

更多

最夯影音

更多
台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...
當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面