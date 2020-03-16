英國新冠肺炎單日14死刷新高！　新增232例、累計1372例確診

▲歐洲成中國以外的新冠肺炎重災區。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國官方週日（15日）更新，過去24小時新增14人死亡，全國死亡人數攀升至35人，單日新增232人，累計確診共1,872例。國民健保署（NHS）指出，死者生前皆被確診為新冠肺炎患者，年齡範圍在59歲至94歲之間，並且健康狀況本來就不太理想。

綜合外電報導，最年輕的死者為59歲的馬修（NHS），他在布里斯托爾皇家醫院（Bristol Royal Infirmary）得知確診消息，並接受治療直到病逝。他的妻子瑪莉在臉書上心痛寫下消息，並表示家人都在隔離中。另外6名死者則在北拉納克郡 （North Lanarkshire）一家醫院過世。

35名死者中，34例在英格蘭，1例在蘇格蘭。蘇格蘭過去24小時確診病患增加32人，累計共153人，佔全部1,872例的少部分。

英國目前採取被坊間謔稱為「達爾文物競天擇防疫法」的政策，表明不會再主動進行新冠病毒的檢測，主張人們不停班停課、大眾運輸繼續開放、若發現身體不適應自主隔離7天的方式防疫。

政府希望藉由此種作法，拖延新冠病毒的擴散，預計最後會有約六成國民因染病痊癒後產生抗體，對未來可能長久持續的疫情能夠有免疫力。