舊金山人：美國防疫沒有台灣一半好　慢半拍「檢驗化學劑缺貨」

文／中央社記者周世惠舊金山15日專電

外媒紛讚台灣防疫，舊金山灣區一家書店經營者葛羅斯庫特告訴中央社，她孩子的學校仿效台灣課桌圍起隔板；中國城餅家業者陳展明認為，「先進的美國做得沒有台灣一半好」。

世界衛生組織（WHO）11日宣布2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）為全球「大流行」，中央社記者採訪灣區民眾對全球疫情地圖上的好評排名，葛羅斯庫特（Flo Grosskurth）不假思索說出：「當然是台灣！」

葛羅斯庫特在人口6萬多、白人居民占6成的洛薩托斯（Los Altos）經營兒童書店，她提到兩個孩子就讀的私立學校借鏡台灣使用的午餐隔板防疫，把每個學生的課桌圍成「迷你辦公室」。

▲美國疫情仍在持續擴大。（圖／路透，下同）

蘋果公司總部所在的古柏迪諾市（Cupertino）人口約6萬，亞裔超過6成，一位長居於此的台裔女士受訪表示：「從我看到的報導，大家都說台灣好。」

往北到舊金山的唐人街，地標之一的餅乾工廠隱身巷內，第二代經營者陳展明（Keving Chan）稱讚：「台灣的防疫成果獨一無二，全世界都可以跟台灣學。」

國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）12日坦承美國檢測系統「大失敗」，包括檢驗試劑組曾出現錯誤結果、檢驗的化學劑缺貨導致能量不足，還有民眾需要醫師開檢驗單才能檢驗等問題叢生。

問到對美國政府的疫情控制能力有沒有信心，受訪者看法不一。

葛羅斯庫特嘆口氣說，她擔心美國，「因為我們沒有及早採行防疫行動，應該早一點開始」。但她認為美國現在已有相關作為，事情會好轉。

▲美國目前不僅口罩難買，民眾也開始搶購衛生紙等生活物資。

身為早期廣東移民的後代，陳展明沒去過台灣，卻關注並羨慕說：「台灣的邊境管制做得很好，先進的美國做得沒有台灣一半好。」

舊金山的中國城是加州最古老、最大的華埠，以觀光客為主要經濟命脈的24條街廓，以往人擠人，現在連週末都冷清。陳展明說：「自農曆新年開始，業績掉了7成。」

唐人街的小巷內，幸運籤餅的店家因超過半世紀的經營史，仍有買氣，顧客賈柏耶樂（Jose Caballero）帶外地的朋友來，被問到疫情會影響來中國城的意願嗎，他說：「對別人可能有影響、對我們沒有。」

疫情一開始蔓延時，由於跟種族聯想在一起，讓唐人街衝擊很大。仍舊到中國城購物的民眾法洛（Alyssa Ferrell）說，「不會因為看到華人就覺得很危險，或我應該要離遠一點」，她認為此刻做好個人健康管理與自保更重要。

雖然美國文化是生病的人才戴口罩，但隨著疫情升溫，舊金山灣區戴口罩的人慢慢變多，儘管戴的人大半是黑頭髮黃皮膚的人。（編輯：周永捷）