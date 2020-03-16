　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

舊金山人：美國防疫沒有台灣一半好　慢半拍「檢驗化學劑缺貨」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

文／中央社記者周世惠舊金山15日專電

外媒紛讚台灣防疫，舊金山灣區一家書店經營者葛羅斯庫特告訴中央社，她孩子的學校仿效台灣課桌圍起隔板；中國城餅家業者陳展明認為，「先進的美國做得沒有台灣一半好」。

世界衛生組織（WHO）11日宣布2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）為全球「大流行」，中央社記者採訪灣區民眾對全球疫情地圖上的好評排名，葛羅斯庫特（Flo Grosskurth）不假思索說出：「當然是台灣！」

葛羅斯庫特在人口6萬多、白人居民占6成的洛薩托斯（Los Altos）經營兒童書店，她提到兩個孩子就讀的私立學校借鏡台灣使用的午餐隔板防疫，把每個學生的課桌圍成「迷你辦公室」。

▲▼ 美國新冠肺炎疫情。（圖／路透）

▲美國疫情仍在持續擴大。（圖／路透，下同）

蘋果公司總部所在的古柏迪諾市（Cupertino）人口約6萬，亞裔超過6成，一位長居於此的台裔女士受訪表示：「從我看到的報導，大家都說台灣好。」

往北到舊金山的唐人街，地標之一的餅乾工廠隱身巷內，第二代經營者陳展明（Keving Chan）稱讚：「台灣的防疫成果獨一無二，全世界都可以跟台灣學。」

國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）12日坦承美國檢測系統「大失敗」，包括檢驗試劑組曾出現錯誤結果、檢驗的化學劑缺貨導致能量不足，還有民眾需要醫師開檢驗單才能檢驗等問題叢生。

問到對美國政府的疫情控制能力有沒有信心，受訪者看法不一。

葛羅斯庫特嘆口氣說，她擔心美國，「因為我們沒有及早採行防疫行動，應該早一點開始」。但她認為美國現在已有相關作為，事情會好轉。

▲美國,紐約,N95口罩,新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎。（圖／路透）

▲美國目前不僅口罩難買，民眾也開始搶購衛生紙等生活物資。

身為早期廣東移民的後代，陳展明沒去過台灣，卻關注並羨慕說：「台灣的邊境管制做得很好，先進的美國做得沒有台灣一半好。」

舊金山的中國城是加州最古老、最大的華埠，以觀光客為主要經濟命脈的24條街廓，以往人擠人，現在連週末都冷清。陳展明說：「自農曆新年開始，業績掉了7成。」

唐人街的小巷內，幸運籤餅的店家因超過半世紀的經營史，仍有買氣，顧客賈柏耶樂（Jose Caballero）帶外地的朋友來，被問到疫情會影響來中國城的意願嗎，他說：「對別人可能有影響、對我們沒有。」

疫情一開始蔓延時，由於跟種族聯想在一起，讓唐人街衝擊很大。仍舊到中國城購物的民眾法洛（Alyssa Ferrell）說，「不會因為看到華人就覺得很危險，或我應該要離遠一點」，她認為此刻做好個人健康管理與自保更重要。

雖然美國文化是生病的人才戴口罩，但隨著疫情升溫，舊金山灣區戴口罩的人慢慢變多，儘管戴的人大半是黑頭髮黃皮膚的人。（編輯：周永捷）

ET快訊
全英賽／戴資穎粉碎陳雨菲連霸夢　本季首冠到手將重返世界球后
北部高中生希臘感染　首例「全班停課14天」！學校緊急大消毒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／旅遊警告增至32國　馬來西亞「萬人大集會」引爆疫情

川普得知檢測是陰性　推特PO「1張照+2段話」讚揚美國

烏茲別克首例確診「法國返回中鏢」　哈薩克禁止出入境

快訊／新冠肺炎大流行！　紐約市宣布關閉公立學校

快訊／聯準會宣布降息四碼至近零利率　啟動7000億美元量寬措施

舊金山人：美國防疫沒有台灣一半好　慢半拍「檢驗化學劑缺貨」

不斷更新／旅遊警告增至32國　馬來西亞「萬人大集會」引爆疫情

川普得知檢測是陰性　推特PO「1張照+2段話」讚揚美國

不斷更新／伊朗新增113人死亡「創單日新高」　西班牙1天暴增2千人確診

保持「社交距離」相隔2m避傳染！專家點關鍵：記得1995年熱浪教訓

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

遭病人嗆「不情願就不要發！」藥師霸氣反擊：今日不賣口罩

譚德塞說話了：歐洲是病毒中心　每日確診數「超過大陸爆發期」

新店男子「晚餐喬不攏」跟老婆吵架 下秒持刀捅死騎士...法院裁定收押！

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

3歲兒想跟馬麻結婚不要其他女生　哭鬧1分鐘「竟為了戒指」媽傻眼

烏茲別克首例確診「法國返回中鏢」　哈薩克禁止出入境

快訊／新冠肺炎大流行！　紐約市宣布關閉公立學校

快訊／聯準會宣布降息四碼至近零利率　啟動7000億美元量寬措施

舊金山人：美國防疫沒有台灣一半好　慢半拍「檢驗化學劑缺貨」

不斷更新／旅遊警告增至32國　馬來西亞「萬人大集會」引爆疫情

川普得知檢測是陰性　推特PO「1張照+2段話」讚揚美國

不斷更新／伊朗新增113人死亡「創單日新高」　西班牙1天暴增2千人確診

保持「社交距離」相隔2m避傳染！專家點關鍵：記得1995年熱浪教訓

「杜拜→波士頓」機上男乘客過世！有印度旅遊史　將檢驗是否感染新冠肺炎

義大利封國！民眾開窗快閃合唱國歌提振士氣「一切都會安好」

今晨7.5度！8縣市低溫特報　「全台連下3天雨」鋒面報到時間曝

烏茲別克首例確診「法國返回中鏢」　哈薩克禁止出入境

快訊／新冠肺炎大流行！　紐約市宣布關閉公立學校

快訊／聯準會宣布降息四碼至近零利率　啟動7000億美元量寬措施

舊金山人：美國防疫沒有台灣一半好　慢半拍「檢驗化學劑缺貨」

「京站小碧潭」4大必逛亮點揭曉！近50家餐飲品牌進駐，還有手作烘焙坊

釣完魚回家遇死劫　男遭疑闖紅燈轎車撞飛近百米...爆頭亡

台南23歲男抓到了！檢疫第3天偷跑　竟為了到高雄「遶境扛轎」

全英賽／戴資穎第3冠、周天成亞軍創歷史　日男雙6連勝世界第一

裝攝影機偷拍動物過橋　大貓走到一半手癢…直接在橋上開抓抓

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

國際熱門新聞

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

即／義大利市長感染新冠肺炎病逝

超市螃蟹上演「冷藏櫃大逃亡」

更／川普病毒檢測結果出爐

馬來西亞萬人集會　確診病例激增

川普檢測陰性　推特「一張照」讚美國

更／大馬單日暴增190例　累計428確診

歐洲旅客擠爆機場「全場0口罩」

1500元網購口罩　曬「試戴照」網笑瘋

英學者：新冠病毒是流星帶來的

義大利民眾快閃合唱國歌提振士氣

古董相冊狂飄詭異臭味　一查竟是人皮製

譚德塞：歐洲成病毒中心，超過中國

快訊／聯準會宣布降息四碼至近零利率

更多熱門

相關新聞

快訊／聯準會降息至0─0.25％

快訊／聯準會降息至0─0.25％

美國聯準會（Fed）宣布，降息到0至0.25％。

馬來西亞萬人集會　確診病例激增

馬來西亞萬人集會　確診病例激增

川普檢測陰性　推特「一張照」讚美國

川普檢測陰性　推特「一張照」讚美國

女子3次旅美發燒　飛到北京確診

女子3次旅美發燒　飛到北京確診

棒壇第1例確診！洋基球員發燒中鏢

棒壇第1例確診！洋基球員發燒中鏢

關鍵字：

武漢肺炎新冠肺炎美國舊金山北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

機票很便宜！回來確診全公司GG了

新店直播主捅死人　辯護律師說話

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾

吃屎哥被3男綁深山！慘遭鋁棒凌辱21分鐘

9℃→25℃神速變天！下波鋒面雨3天

網紅吃屎哥挨K　竟是自導自演送辦

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

北部男高中生感染　首例全班停課

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

新店隨機殺人供稱「有精神問題」　謝祖武怒：法官你們怎麼看？

戴資穎本季首冠到手將重返世界球后

出國玩確診害同事遭隔離　指揮中心說話

直播主殺人「母崩潰」　想到靈堂上香

納豆超強撩妹術曝光「約會3天後追到手」

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

更多

最夯影音

更多
台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...
當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面