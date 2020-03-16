不斷更新／旅遊警告增至32國　馬來西亞「萬人大集會」引爆疫情

▲新冠肺炎全球確診人數已突破15萬人。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）近日越來越嚴重，全球確診人數已突破15萬人，德國政府15日宣布，16日起關閉奧地利、瑞士與法國邊境。馬來西亞因為吉隆坡清真寺萬人大集會，導致當地的確診人數連續持續激增，15日光一天就增加190個病例，目前已經累積428例。

根據《德國之聲》報導，德國新冠肺炎確診人數，截至15日晚間24時已經累積5426人、死亡人數累積11人，為了避免境內疫情持續擴大進而失控，德國政府決定16日起關閉與法國、奧地利、瑞士等國的邊境，屆時只有通勤者才可以通過。

南韓日前因為新天地教會萬人集會，導致南韓新冠肺炎徹底爆發，馬來西亞現在重蹈覆轍。馬來西亞吉隆坡清真寺2月27日至3月1日舉辦萬人大集會，大約有1萬6千名來自各國的穆斯林參加，其中有1萬4千多人為馬來西亞國民，活動後導致該國確診病例增加，15日一天就增加190例、累積達428例。

台灣中央流行疫情指揮中心表示，由於國內亦發生多起歐洲境外移入病例，考量申根區域國家人員流動密切，除原本已列在第三級的義大利外，17日起將其他歐洲申根國家、申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國以及杜拜，提升旅遊疫情建議至第三級警告，包含中（港澳）、伊朗、南韓在內，共有32國列入第三級警告。