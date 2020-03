不斷更新／旅遊警告增至32國　馬來西亞「萬人大集會」引爆疫情

美國總統川普14日在接受新冠病毒檢測為陰性後,在自己的推特上PO出一張圖片,上頭寫著「當美國受到考驗時,美國總能成功應對」(When America is tested ,America rises to the occasion.)貼文截至目前已獲得2.4萬轉貼、1.8萬留言數。