疫情重挫台股「回歸企業體質」　謝金河點名「這幾檔」警示個股

▲新冠肺炎疫情重挫股市。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情重挫股市，財訊傳媒董事長謝金河今（15）日以「大變化的年代，誰能倖存？」為題，直接點名康聯生醫(6665)、浩鼎(4174)、中裕(4147)、華航(2610)、長榮航(2618)、寶得利(5301)、羅麗芬-KY(6666)、新天地(8940)、鮮活果汁-KY(1256)、台玻(1802)等幾檔警示個股。

謝金河表示，3月以來，全球股市動盪激烈，美國股市動輒1000點、2000點的漲跌，這是一生都難得一見的景況，台股也震盪加劇，未來可能是一場嚴酷的生存大作戰，台股指數仍在萬點附近，但已經有很多公司的股價扒在地上了，這種領先大盤走跌的公司，很可能預告未來營運的頹勢。

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謝金河分享，這當中不乏知名或重量級的企業，像是郭董旗下子公司有投資的康聯生醫，在不知不覺中，居然從332元跌至49元，股價下跌85%以上。過去曾風光一時的浩鼎竟然從775元跌到87.5元，中裕也從349.5元跌至67.5元，很多生技股都出現難以想像的低價，這意味過去炒作過頭，困難的調整才要開始。

謝金河指出，這次武漢肺炎疫情擴散至全世界，歐美已經煞不住車，未來對全球經濟的重傷害，恐怕會逐漸加重，那麼誰會在這一波大海嘯受到重傷害？到目前為止，航空業者、郵輪旅遊、旅遊業、酒店、餐飲是第一波受害者。

謝金河進一步指出，像是華航股價已剩7元，長榮航空也剩下10.25元，航空業好日子不多，並提到「張榮發生前曾告訴我，他選擇了一個最不好經營的行業，去年長榮航空的抗爭，如果大家想到今年的慘，可能大家會更珍惜。」

▲新冠肺炎疫情重挫股市。（圖／記者湯興漢攝）

企業營運全押在中國大陸市場，謝金河點名，從已經公布的2月營收，可以看出哪些公司營運受到重擊？最慘的寶得利2月營收只有196.8萬元，比去年同期減少98.1%，寶得利專營陸客生意，今年恐不妙，股價已經從115.5元跌至8.23元。

謝金河進一步點出，去年上市的羅麗芬是美容保養品企業，2月只有995.6萬元，比去年同期減少66.5%，股價也從232.5元跌至105.5元；餐飲的新天地2月營收只有5369.3萬元，比去年同期減少61.3%，股價已從高點38.8元跌至8.82元；生產果汁的鮮活從高峰的單月最高3.96億元掉到只剩2061.5萬元，減幅達85.3%。

謝金河說明，2月是疫情的開頭，往後看，營收再往下掉的勢頭可能不會改變，這樣的壓力只會逐漸加重，而這些對疫情沒有抵抗力的產業或企業，未來挑戰不可掉以輕心。

謝金河補充，企業面對壓力也要存在更積極的作為，像台玻從歷史最高點188元，這次居然跌到8.06元，台灣最大玻璃企業市值只剩243億，而台玻的負債442.42億，市值比債務低很多，這也是一個警訊。

謝金河強調，未來將是一個嚴厲的大調整年代，企業面對大風大浪必須要更加妥善因應，投資人也必須用更高的標準來檢視企業的體質。