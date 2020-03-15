「杜拜→波士頓」機上男乘客過世！有印度旅遊史　將檢驗是否感染新冠肺炎

▲該架班機降落在波士頓洛根國際機場（Boston Logan International Airport），機上載有322名乘客及18名機組人員。（示意圖／達志影像／美聯社，圖中班機並非新聞所述之班機）

記者詹雅婷／綜合報導

阿聯酋航空（Emirates）13日一架班機自杜拜飛往美國波士頓，但卻傳出機上一名59歲男子死亡的消息。目前已知該名男性4日前往印度，且在返回美國之前在杜拜停留，麻薩諸塞州（Massachusetts）警方表示，接下來將啟動驗屍程序，確認是否感染新冠肺炎（COVID-19）。

綜合NBC等外媒報導，當局13日中午12時30分就接獲通報，隨即趕往波士頓洛根國際機場（Boston Logan International Airport），警方、波士頓醫療人員及消防單位在E11登機口等待班機降落。待該架編號EK237班機下午2時55分抵達機場後，醫療人員約莫於下午3時左右判定該男在飛行途中不適，宣告死亡。

目前已知該男3月4日自波士頓飛往印度清奈（Chennai），且在13日返回美國之前，曾短暫停留杜拜。他的死因仍有待釐清，接下來將啟動驗屍程序。

此外，官員提到，有鑑於男子具海外旅遊史，基於謹慎，當局將進行檢測，確認該男是否感染新冠肺炎；與此同時，當局也已掌握該架班機乘客名單，展開相關調查。