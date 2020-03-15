各國高官染疫現況一次看！2國第一夫人中鏢　伊朗8％官員確診最嚴重

▲加拿大總理杜魯道（左）與妻子蘇菲（右）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，除了一般民眾外，也有多國元首、高階官員陷入感染危機，如美國總統川普、巴西總統波索納洛、菲律賓總統杜特蒂都進行了檢測；加拿大總理杜魯道的妻子確診後，他也開始進行隔離；疫情嚴重的伊朗，甚至有8％的政府官員都確認感染了新冠肺炎。

美國總統川普（Donald Trump）在與巴西代表團會面後，於14日進行檢測，結果為陰性；邁阿密市長蘇亞雷斯（Francis Suarez）檢測出確診；另外有9名國會議員與確診患者接觸後，目前正在進行自主隔離。

巴西訪美代表團中有3人確診，包含駐美國大使福斯特（Nestor Forster）、巴西總統發言人沃恩加登（Fabio Wajngarten）與參議員崔拉德（Nelsinho Trad）；目前巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）進行檢測過後，證實結果為陰性。

▲川普與波索納洛在佛州海湖莊園共進晚餐，同桌至少3名官員確診。（圖／路透）



義大利副衛生部長西瑞里（Pierpaolo Sileri）在臉書上宣布自己確診，因為意識到自己有症狀產生，所以早已自主隔離；教育部副部長阿斯卡尼（Anna Ascani）也表示她已確診。15日稍早，義大利切內市（Cene）市長瓦洛帝（Giorgio Valoti）病逝，成為該國首位因新冠肺炎病逝的地方首長。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）妻子蘇菲（Sophie Gregoire）自英國返國後確認感染新冠肺炎，而醫療團隊認為杜魯道未有相關症狀，因此沒有計畫進行檢測；杜魯道目前則採取自我隔離措施，繼續在家工作，透過視訊、電話進行會議。

法國目前有7名政府人員感染新冠肺炎，包含5名議員與2名議會工作人員、9日確診的文化部長里斯特（Franck Riester），以及15日確診的生態轉型部國務秘書瓦爾松（Brune Poirson）。

▲法國生態轉型部國務秘書瓦爾松確診。（圖／達志影像／美聯社）



西班牙總理夫人瑪麗亞（María Begoña Gómez Fernández）確認感染新冠肺炎，而總理桑傑士（Pedro Sanchez）目前狀況良好，兩人也都遵照衛生部門的防疫措施隔離中。

英國衛生次長多里斯（Nadine Dorries）確診新冠肺炎，目前已進行自我隔離作業。據了解她曾與英國首相強生（Boris Johnson）在官邸參加招待會，但強生表示，他沒有出現任何症狀，不會接受檢測。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）接受檢測，結果呈現陰性；財政部長多明格斯（Carlos Dominguez III）和交通部長圖加德（Arthur Tugade）曾與確診患者接觸，正在進行自主隔離，目前兩人皆無出現症狀。

伊朗有8％的政府官員確診，該國也是目前已知最多政府官員確診的國家，包括兩名副總統、衛生部副部長、國會議員、最高領袖顧問等要員都遭到感染；其中7人不幸病逝。

澳洲內政部長杜登（Peter Dutton）確認感染新冠肺炎，不久前他才前往美國華府與川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）、美國司法部長巴爾（William Barr）見面；目前伊凡卡也在家工作進行自主隔離。

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