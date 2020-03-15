衛星監測曝光！ 義大利全境封鎖後「PM2.5大降30%」

實習記者曾筠淇／綜合報導

義大利的新冠肺炎（COVID-19）確診人數暴衝，突破2萬人，目前已全國封鎖，而當地在限制運輸、工業活動後，空氣汙染的情況則顯著下降。根據歐洲太空總署（ESA）最新發布的衛星圖顯示，哥白尼「前哨5號」（Sentinel-5 Precursor）衛星在1月至3月期間所拍攝的影像中，二氧化碳排放量大幅減少，尤其是北部地區。

據英國《每日郵報》報導，義大利的疫情拉警報，目前國內全境已經封鎖，當局還限制了大部分的工業活動、飛機及汽車等運輸工具的出行，以防範病毒傳播。想不到疫情雖然尚未趨緩，但卻讓義大利空氣汙染的情況好轉許多。

歐洲太空總署發現，由「前哨5號」衛星拍攝的影像可以得知，義大利在1月至3月期間，空氣汙染發生了重大的變化，尤其是北部地區最為明顯。義大利因為關閉了學校、飯店、酒吧、博物館等場所，同時也要求減少大型聚會，因此讓許多會造成汙染的活動都停擺，進而讓二氧化碳排放量大幅下降。

▲義大利宣布封城後，境內空污大幅改善。（圖／翻攝自ESA）

負責「前哨5號」衛星的任務經理克勞斯.澤納（Claus Zehner）表示，義大利波河河谷（Val Padana）地區的二氧化碳排放量下降最為明顯，「儘管由於雲層覆蓋和天氣變化，數據可能會略有變化，但我們有信心，我們所看到的排放量減少與義大利的封鎖相吻合」，因為交通、工業活動的確有減少。

哥白尼大氣監測局（Copernicus Atmosphere Monitoring Service, CAMS）證實，與3年前相比，2月份的細懸浮微粒（PM2.5）減少了20%至30%。另外，歐洲太空總署表示，空汙會嚴重影響到人類的身體健康狀況，而他們的衛星圖顯示，在新冠病毒肆意散播後，中國空氣汙染的情況竟也有變好。