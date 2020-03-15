新冠肺炎衝擊全球旅遊業　WTTC：5000萬個工作職位不保

▲新冠肺炎疫情衝擊全球旅遊業。（圖／路透）

記者姚惠茹／綜合報導

世界衛生組織（World Health Organization，WHO）正式宣告新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，並隨著世界各國確診人數持續飆升，歐美政府紛紛啟動封鎖禁令，因此世界旅行和旅遊理事會（World Travel and Tourism Council，WTTC）估計將衝擊全球觀光旅遊業達5000萬個工作崗位。

WTTC表示，新冠肺炎將使全球觀光旅遊業多達5000萬個工作職位不保，而衝擊今年的旅遊產業有25％的負面影響，相當於產業今年將損失3個月的營運收入，並可能減少12％~14％的工作機會，因此在聲明中強調，疫情的爆發顯然對整個觀光旅遊業造成重大的威脅。

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WTTC首席執行官格洛里亞・格瓦拉（Gloria Guevara）在聲明中表示，為了保護觀光旅遊業浩劫，WTTC正與各國公部門合作，並建議實施相關政策，包括「簡化簽證流程以降低成本」、「消除運輸障礙限制」、「放寬航空稅等財政措施」，藉此激勵旅遊產品營運業績。

格瓦拉強調，所有人都應該為了疫情擴散而採取一切必要行動，但美國總統川普近日發布的旅行禁令將損害美國和其他國家的經濟活動，而且幾乎沒有證據顯示此舉可以阻止新冠肺炎的擴散，並強調儘管如此，相信觀光旅遊業有能力克服疫情挑戰，從而變得更加強大。