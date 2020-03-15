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客思達看好美國住房需求強勁　再掀新一波銷售表現可期

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▲展望2020年第一季，客思達持續採取優化產品組合，及強化自有品牌經營等策略，以提升獲利品質為首要目標。（圖／客思達提供）

▲展望2020年第一季，客思達持續採取優化產品組合，及強化自有品牌經營等策略，以提升獲利品質為首要目標。（圖／客思達提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，美國總統川普宣佈進入國家緊急狀態，美國防疫措施升溫；傢俱大廠客思達表示，隨著美國住房需求持續強勁，創造美國傢俱市場良好發展前景，可望增進集團未來新一波銷售表現。

根據Freddie Mac指出，隨著千禧世代將陸續步向30歲，預期將帶動未來十年購房需求保持強勁 ；另外，根據美國商務部資料顯示，1月建築許可月增9.2％，創下近13年新高水準。

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客思達表示，公司持續完善旗下產品線豐富度及多元銷售管道，近一年積極耕耘自有品牌Coaster於美國家具市場知名度之提升，加上推動全球傢俱採購供應鏈優化、智慧型管理模式、新零售通路等策略布局，在擴展傳統家具賣場之銷售通路之外，積極聯合中小型家具業者發展Online to Offline經營。

另外，客思達以全球供應商管理平台強化資訊透明度及彈性應變能力，經由大數據分析達到優化產品組合且靈活調配產品調度之成效，加上結合在北美地區的8處營業據點與2個分銷中心，有利於快速配送及降低客戶倉儲成本，有助於持續穩固線上電商Amazon、Wayfair、以及拓展Top100大型實體連鎖通路等客戶銷售，有利於創造集團營運良好成長動能。

依據財報，客思達2020年2月合併營收新台幣8.12億元，2月合併營收較去年同期減少10.14％。累計2020年1至2月合併營收達16.25億元，亦較去年同期減少11.62％。若以功能性貨幣表示，2020年2月與前2月合併營收較去年同期減少8.23％及減少9.51％。

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