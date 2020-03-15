　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

口罩持續短缺！日本政府：15日起「高價轉售」開罰100萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼日本民眾排隊購買口罩,新冠肺炎。（圖／路透）

▲日本民眾排隊購買口罩。（圖／路透）

文／中央社

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，日本從今天開始依法禁止高額轉售目前持續缺貨的口罩，違者可處一年以下有期徒刑或100萬日圓（約新台幣27萬元）以下罰金。

日本放送協會（NHK）報導，不論是個人還是業者，從零售商等處購入家庭用及醫療用等類型口罩，日本政府今天起依法禁止比購入金額還高的價格在市場上或網路上轉售，違者可處一年以下有期徒刑或100萬日圓以下罰金。

日本在第一次石油危機的1973年制定「國民生活安定緊急措施法」，而基於此法禁止實際上的轉售行為，這次是首次。

在此之前，日本各大網路拍賣平台業者，已在14日前分別採取禁止口罩上架拍賣的措施。

日本口罩缺貨，曾發生有民眾上網高價轉售口罩，甚至連53歲無黨籍靜岡縣議員諸田洋之，也因為在網拍出清「庫存」口罩，一組2000枚甚至賣到17萬日圓遭批，讓諸田出面致歉。

另一方面，日本政府為解決口罩持續缺貨的問題，已補助製造商增加產能，加上從國外進口，以確保每個月最少供給6億枚口罩作為目標。

不過，由於需求依然大幅超過供給，看來口罩缺貨的情況仍會持續一段時間，日本政府原則上有意進一步提升產能。

►鑽石公主號日人「二度確診」！　出院10日發燒39度住院中
►確診男坐沙發2分半鐘…酒店妹「坐同位置傳染」發燒！老闆看監視器傻眼
►大阪飯店推「「日本人專用樓層」防新冠肺炎　網痛批國籍歧視

ET快訊
北部確診男高中生即起該班停課14天　教育部：課程改線上教學
2學生遊西班牙、希臘染疫！陳時中：北部高中生「時間拉較長」比
北部確診男高中生3/5回國「接觸者多」　同學老師居家隔離？陳
北部10多歲男學生和家人遊希臘回國確診　教育部：該班停課全校
確診達109例！埃及旅遊建議提升至「二級警示」
新冠肺炎新增6境外移入！　累計59例
LIVE／狂嬤逼藥師下跪磕頭遭函送　新冠肺炎疫情指揮中心說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

奇葩媽花5000元網購口罩...「開箱試戴照」曝光！網笑瘋：晚上會嚇死

不斷更新／南韓總統文在寅宣布：大邱、慶北列特別災區

美CNBC主持人：最佳抗疫方法=全民感染！被砲翻隔天火速道歉

英媒：女王離開白金漢宮「撤至溫莎堡」！　取消近期公開行程

3歲男童艾倫「伏屍沙灘」案　3人蛇各判處125年徒刑

耶魯大學爆新冠肺炎首例！　校方下令：所有學生勿返校

口罩持續短缺！日本政府：15日起「高價轉售」開罰100萬

義大利飆至近1500死！翻報紙驚見「10面都是訃聞」　1月前僅1.5面

新冠病毒來源找到了？英天體生物學家：流星爆炸帶來的

軍警「手持槍彈」駐守檢查站！馬尼拉今起宵禁封城1個月

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

譚德塞大讚日本「防疫做得好」 竟是安倍海捐47億給WHO...

藥師賣口罩被婦人逼「磕頭下跪」 她猛喊對不起...只因還錯健保卡

1分鐘看WHO秘書長譚德塞神語錄　「應感謝中國」網轟欠全球一個道歉

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

奇葩媽花5000元網購口罩...「開箱試戴照」曝光！網笑瘋：晚上會嚇死

不斷更新／南韓總統文在寅宣布：大邱、慶北列特別災區

美CNBC主持人：最佳抗疫方法=全民感染！被砲翻隔天火速道歉

英媒：女王離開白金漢宮「撤至溫莎堡」！　取消近期公開行程

3歲男童艾倫「伏屍沙灘」案　3人蛇各判處125年徒刑

耶魯大學爆新冠肺炎首例！　校方下令：所有學生勿返校

口罩持續短缺！日本政府：15日起「高價轉售」開罰100萬

義大利飆至近1500死！翻報紙驚見「10面都是訃聞」　1月前僅1.5面

新冠病毒來源找到了？英天體生物學家：流星爆炸帶來的

軍警「手持槍彈」駐守檢查站！馬尼拉今起宵禁封城1個月

口罩實名制2.0預購量破120.6萬人！指揮中心：將蒐集數據做相關分析

奇葩媽花5000元網購口罩...「開箱試戴照」曝光！網笑瘋：晚上會嚇死

下個香奈兒爆款墨鏡！大勢元素斜紋軟呢、珍珠鏈、雙C上臉美翻天

妹仔為6千陪睡搞3P！沒拿到錢...男友撂話「斷他手」逼簽30萬本票

中職／兄弟內野「穀保」競爭　岳東華效法金手套學長

台南老饕口袋名單！只賣2樣傳統小吃...碗粿軟綿、料超多

日職／陽岱鋼、吳念庭同場先發　巨人1比1打平西武

驚見「迷你獅」逛大街！警一看傻眼...網怒：傻瓜剪光牠的毛

推動兼顧經濟與生態國土策略　台中目標：16年後人口300萬

新增6例都是境外移入！陳時中：去國外不如在台灣「相對安全很多」

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

國際熱門新聞

更／川普病毒檢測結果出爐

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

確診男坐過的沙發…酒店妹坐3分鐘被傳染

譚德塞：歐洲成病毒中心，超過中國

即／川普爆「已接受病毒篩檢」！

更／文在寅：大邱列特別災區

更／西班牙第一夫人中鏢！全國封鎖15天

她為取悅愛人開心　綁架女友6月大兒「丟水溝淋油燒」

義大利破2萬確診1441死！網路用量大增

即／西班牙宣布：封鎖全國　16日上午生效

歐洲旅客擠爆機場「全場0口罩」

將動用「反恐科技」　以色列總理：要仿效台灣

英學者：新冠病毒是流星帶來的

法總理下令：關閉全國商店　只留3類設施

更多熱門

相關新聞

《蝙蝠俠》中鏢！躲新冠肺炎宣布停拍

《蝙蝠俠》中鏢！躲新冠肺炎宣布停拍

新冠肺炎全球肆虐，羅伯派汀森（Robert Pattinson）主演的新版《蝙蝠俠》今日宣布停拍2週，華納兄弟影業表示：「我們將繼續密切監視局勢。」

陸帶中成藥助義大利　談局面可改善

陸帶中成藥助義大利　談局面可改善

AIT主動聲明要跟台灣合作研發疫苗、抗疫

AIT主動聲明要跟台灣合作研發疫苗、抗疫

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情COVID-19世界疫情口罩日本日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

更／川普病毒檢測結果出爐

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

即／「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了

南港嬤「逼藥師下跪」！觸《醫療法》下場曝

大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！

新店男犯隨機殺人案…自稱「小鄭容和」吳慷仁發聲！

台11線女駕駛「撞上2頭牛」腦出血命危

藥師下跪不提告！北檢：分案從嚴偵辦

新增6境外移入！　新冠肺炎累計59例

台灣準備17年！疾管署職員揭防疫真相

婦人失蹤17天後尋獲　家屬一問嚇傻...神秘帶路人「已死亡20多年」

回娘家吃飯不好意思　新店男捅死路人

貓凌晨4點咬臉　她痛醒發現羊水破

下樓只見弟機車！姊打電話「醫院接的」痛哭

北部男高中生和家人遊希臘回國確診

更多

最夯影音

更多
台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察
新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面