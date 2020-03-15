　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

「疫情決定行情、病毒決定財經」　專家分析市場發展三階段＆中長期影響

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者李瑞瑾／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續蔓延，導致股市大起大落，更衝擊經濟發展，統一證券首席策略專家呂忠達表示，目前市場因肺炎衝擊，已經歷「需求不足、供應鏈重組」以及「金融市場衝擊」兩階段，未來行情仍取決疫情發展、病毒擴散程度，現階段很難去預期。

呂忠達指出，在過去發生大規模經濟衰退時，會發生需求不足情況，但這次又加上供給斷鏈，是個新的現象；從前經濟失序現象比較集中在新興市場，但這次因為是爆發在全球第二大經濟體中國大陸，所以馬上看到消費急凍、供應鏈斷鏈等威脅，這是經濟衰退第一階段，在前面一個多月已經看到。

第二階段則是從實體經濟的需求反應到對金融市場的衝擊，這是目前正在經歷的。呂忠達表示，像是以美股為首多次觸發熔斷機制，美債殖利率頻創新低等，都是從前非常罕見的，會怎麼演變就要看疫情如何走，如果受控、市場就會有比較大的反彈；如果持續蔓延，金融市場要回復正常時間就相對拉長，時間拉長對於金融的反噬就會影響到經濟。

請繼續往下閱讀...

▲▼股市。（圖／路透社）

▲ 目前市場正處在「金融衝擊」階段，股市大幅下挫。（圖／路透社）

到了第三階段，若市場回穩落底，因為有各國央行注入的強大流動性，就會拉長「資產繁榮週期」，而這就是正面的帶動。但呂忠達表示，目前有點言之過早，只進行到前面兩階段，金融市場已面臨極大壓力，第三階段還沒有辦法去做相關判斷，因為是L型、V型還是U型都是未知數，「疫情決定行情，病毒決定財經」可說是目前最貼切的寫照。

呂忠達表示，公衛、流行病學專家都對於病毒看法分歧，如果連公衛專家都對疫情都沒辦法掌握，經濟學家就更難預測，只能以情境推演方式預測。

若是在樂觀情況下，疫情差不多到達高峰、受控後反轉而下，市場心理壓力被徹底解除，加上最近的注入流動性，資本市場可望很快反彈，總體經濟會走向熱絡，投資建議可以承接底部部位。

若是中性情況，則是等到天氣夏天天氣會壓抑病毒活性，以及中國復工情況良好，讓市場逐步步向正軌。

但若是悲觀情況，像是疫情在歐美國家持續擴大。呂忠達舉例，歐美國家多認為戴口罩是生病，申根公約導致人流物流全面接軌、成為疫情擴散溫床，以及對於運動賽事狂熱造成群聚，加上沒有17年前SARS防疫經驗等因素，可能導致疫情漫開並失控，就會引發更多焦慮恐慌、讓斷鏈情況更加嚴重。這時投資建議往避險資產做防禦，如黃金、日圓、瑞郎、美元、美債等。

另一方面，呂忠達也提出了疫情可能留下的中長期影響。他指出，在疫情爆發之前，中美貿易戰已經加速了反全球化、漫全球化的趨勢，這兩年把過去30年所熟悉的全球化趨勢給顛覆了，走向慢性、反全球化，觀光與人流的管制漸趨嚴格，大概也可以預期。

此外，以日本TOYOTA為首的just in time零庫存生產作業管理模式，主導了全球大概40年，但歷經這波疫情，供應鏈重組與生產製造流程也都會被重新評估，而這些中長期影響都值得持續追蹤。

ET快訊
北部確診男高中生3/5回國「接觸者多」　同學老師居家隔離？陳
北部10多歲男學生和家人遊希臘回國確診　教育部：該班停課全校
確診達109例！埃及旅遊建議提升至「二級警示」
新冠肺炎新增6境外移入！　累計59例
LIVE／狂嬤逼藥師下跪磕頭遭函送　新冠肺炎疫情指揮中心說明
蔡宜芳爆不倫戀首發聲！臉書PO文「逾越朋友份際深感抱歉」
60國代表整齊坐台下照片曝　陳時中分享防疫戰略時間表「WHO
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

新冠肺炎衝擊全球旅遊業　WTTC：5000萬個工作職位不保

客思達看好美國住房需求強勁　再掀新一波銷售表現可期

「疫情決定行情、病毒決定財經」　專家分析市場發展三階段＆中長期影響

油價史上最大降幅！　汽油明起調降3.8元、柴油降4元

加油再等等！油價明天大降3.8元「九五汽油跌破22元」

聯準會、央行理監事會議接續登場　是否降息成市場關注焦點

汽機車汰舊換新減徵貨物稅明年到期　財政部研議延長、檢討適用範圍

疫情蔓延恐慌情緒高漲　外銀點名3大族群「疫」起迎轉機

上班族公認最苦行業前三名　醫護人員、下水道工、消防人員

扣件線材大廠春雨看好台印內需　上半年營運審慎觀察疫情發展

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

譚德塞大讚日本「防疫做得好」 竟是安倍海捐47億給WHO...

藥師賣口罩被婦人逼「磕頭下跪」 她猛喊對不起...只因還錯健保卡

1分鐘看WHO秘書長譚德塞神語錄　「應感謝中國」網轟欠全球一個道歉

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

新冠肺炎衝擊全球旅遊業　WTTC：5000萬個工作職位不保

客思達看好美國住房需求強勁　再掀新一波銷售表現可期

「疫情決定行情、病毒決定財經」　專家分析市場發展三階段＆中長期影響

油價史上最大降幅！　汽油明起調降3.8元、柴油降4元

加油再等等！油價明天大降3.8元「九五汽油跌破22元」

聯準會、央行理監事會議接續登場　是否降息成市場關注焦點

汽機車汰舊換新減徵貨物稅明年到期　財政部研議延長、檢討適用範圍

疫情蔓延恐慌情緒高漲　外銀點名3大族群「疫」起迎轉機

上班族公認最苦行業前三名　醫護人員、下水道工、消防人員

扣件線材大廠春雨看好台印內需　上半年營運審慎觀察疫情發展

國民女友皮膚激緊實秘訣曝光...「逆天沖澡法」超自虐：有練過再試！

東風-26帥照毀了！　自黏膠帶外加海綿... 軍事迷崩潰「殺氣去哪了？」

台灣新冠肺炎累計59例！　本土27例、境外移入32例

蓋兒加朵打擊新冠肺炎　IG曬武漢片：世界就快拿掉口罩了

「人間最強Body」遭諧星誇張性騷！「走廊上強行脫褲」　網靠2證據揪出變態

英媒：女王離開白金漢宮「撤至溫莎堡」！　取消近期公開行程

日職／官辦熱身賽最終場　王柏融先發上陣吞2K

存款簿被兒子拿走！獨居嬤「撿回收過活」　垃圾鍋碗全混雜...廢墟房惹鼻酸

高雄狠父大街踹3歲女　懸空倒吊再重摔！妻不忍了：30歲禮物是跟你說再見

北部確診男高中生3/5回國「接觸者多」　同學、老師居家隔離？陳時中：疫調中

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

財經熱門新聞

油價史上最大降幅！　汽油明起調降3.8元、柴油降4元

股市大震盪　台股基金中長期買點浮現

春雨看好台印內需　上半年營運審慎觀察疫情發展

台股盤中逐筆交易將上路　一張表秒懂新舊制差異！

加油再等等！油價明天大降3.8元「九五汽油跌破22元」

上班族公認最苦行業前三名　醫護人員、下水道工、消防人員

網購口罩神回饋　22元銀行全埋單

經濟部：受刑人製作的並非醫用口罩

「疫」起迎轉機　外銀點名這3族群

汽機車汰舊換新貨物稅退稅延期　財政部研議

台酒酒精網拍價狂翻倍　台酒盯上

台元紡織鼓勵員工優離優退　裕隆集團：降低轉型衝擊

謝金河：肺炎病毒把歐美弄得四腳朝天

8成7上班族因勞苦想離職　主因：薪水不成正比、身兼多職

更多熱門

相關新聞

疫情衝擊..養蜂人血淚告白　蜜蜂若死絕「世界將走向滅亡」

疫情衝擊..養蜂人血淚告白　蜜蜂若死絕「世界將走向滅亡」

大陸新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊，許多產業出現生存困境。來自四川西昌的養蜂人劉德成，受困在雲南無法讓蜜蜂轉場授粉，絕望之下選擇輕生。當時這條新聞「被鋪天蓋地的疫情忽略」，直到現在才受到外界關注。蜜蜂到了花期無法授粉又缺糧，將會大量死亡，影響農作物生長收成，甚至牽動人類糧食生存關鍵。

18歲女孩畫出感謝心情　中、義醫護員「共撐義大利」

18歲女孩畫出感謝心情　中、義醫護員「共撐義大利」

20萬個護目鏡…他「成本價出清｣狂盧醫：給個機會，兄弟

20萬個護目鏡…他「成本價出清｣狂盧醫：給個機會，兄弟

法國友人死不戴口罩　婊姐爆氣：X！工美春掐

法國友人死不戴口罩　婊姐爆氣：X！工美春掐

新冠肺炎害損失！鄉民公認「這項最慘重」

新冠肺炎害損失！鄉民公認「這項最慘重」

關鍵字：

疫情金融市場股市經濟

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

更／川普病毒檢測結果出爐

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

即／「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了

南港嬤「逼藥師下跪」！觸《醫療法》下場曝

大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！

新店男犯隨機殺人案…自稱「小鄭容和」吳慷仁發聲！

台11線女駕駛「撞上2頭牛」腦出血命危

藥師下跪不提告！北檢：分案從嚴偵辦

台灣準備17年！疾管署職員揭防疫真相

回娘家吃飯不好意思　新店男捅死路人

婦人失蹤17天後尋獲　家屬一問嚇傻...神秘帶路人「已死亡20多年」

下樓只見弟機車！姊打電話「醫院接的」痛哭

貓凌晨4點咬臉　她痛醒發現羊水破

新店捅死人　兇嫌坦承：可能殺完人再自殺

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

更多

最夯影音

更多
台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察
新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面