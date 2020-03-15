「疫情決定行情、病毒決定財經」　專家分析市場發展三階段＆中長期影響

記者李瑞瑾／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續蔓延，導致股市大起大落，更衝擊經濟發展，統一證券首席策略專家呂忠達表示，目前市場因肺炎衝擊，已經歷「需求不足、供應鏈重組」以及「金融市場衝擊」兩階段，未來行情仍取決疫情發展、病毒擴散程度，現階段很難去預期。

呂忠達指出，在過去發生大規模經濟衰退時，會發生需求不足情況，但這次又加上供給斷鏈，是個新的現象；從前經濟失序現象比較集中在新興市場，但這次因為是爆發在全球第二大經濟體中國大陸，所以馬上看到消費急凍、供應鏈斷鏈等威脅，這是經濟衰退第一階段，在前面一個多月已經看到。

第二階段則是從實體經濟的需求反應到對金融市場的衝擊，這是目前正在經歷的。呂忠達表示，像是以美股為首多次觸發熔斷機制，美債殖利率頻創新低等，都是從前非常罕見的，會怎麼演變就要看疫情如何走，如果受控、市場就會有比較大的反彈；如果持續蔓延，金融市場要回復正常時間就相對拉長，時間拉長對於金融的反噬就會影響到經濟。

請繼續往下閱讀...

▲ 目前市場正處在「金融衝擊」階段，股市大幅下挫。（圖／路透社）

到了第三階段，若市場回穩落底，因為有各國央行注入的強大流動性，就會拉長「資產繁榮週期」，而這就是正面的帶動。但呂忠達表示，目前有點言之過早，只進行到前面兩階段，金融市場已面臨極大壓力，第三階段還沒有辦法去做相關判斷，因為是L型、V型還是U型都是未知數，「疫情決定行情，病毒決定財經」可說是目前最貼切的寫照。

呂忠達表示，公衛、流行病學專家都對於病毒看法分歧，如果連公衛專家都對疫情都沒辦法掌握，經濟學家就更難預測，只能以情境推演方式預測。

若是在樂觀情況下，疫情差不多到達高峰、受控後反轉而下，市場心理壓力被徹底解除，加上最近的注入流動性，資本市場可望很快反彈，總體經濟會走向熱絡，投資建議可以承接底部部位。

若是中性情況，則是等到天氣夏天天氣會壓抑病毒活性，以及中國復工情況良好，讓市場逐步步向正軌。

但若是悲觀情況，像是疫情在歐美國家持續擴大。呂忠達舉例，歐美國家多認為戴口罩是生病，申根公約導致人流物流全面接軌、成為疫情擴散溫床，以及對於運動賽事狂熱造成群聚，加上沒有17年前SARS防疫經驗等因素，可能導致疫情漫開並失控，就會引發更多焦慮恐慌、讓斷鏈情況更加嚴重。這時投資建議往避險資產做防禦，如黃金、日圓、瑞郎、美元、美債等。

另一方面，呂忠達也提出了疫情可能留下的中長期影響。他指出，在疫情爆發之前，中美貿易戰已經加速了反全球化、漫全球化的趨勢，這兩年把過去30年所熟悉的全球化趨勢給顛覆了，走向慢性、反全球化，觀光與人流的管制漸趨嚴格，大概也可以預期。

此外，以日本TOYOTA為首的just in time零庫存生產作業管理模式，主導了全球大概40年，但歷經這波疫情，供應鏈重組與生產製造流程也都會被重新評估，而這些中長期影響都值得持續追蹤。