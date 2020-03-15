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義大利封國！民眾開窗快閃合唱國歌提振士氣「一切都會安好」

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▲▼義大利,陽台,唱歌。（圖／路透）

▲義大利人在自家陽台高歌，掛上布條互相鼓勵。（圖／路透） 

實習記者簡立宇／綜合報導

義大利的羅馬樂團「Fanfaroma」組織了快閃活動「Flashmob Sonoro」，在義大利散布歌聲，希望能在疫情中帶給民眾一絲溫暖。該樂團在當地時間3月13日晚上6點快閃演出，鼓勵市民打開窗戶，並跟著音樂，一起用手邊有的東西創造聲音，不管是不是樂器都可以，許多居民拿著光碗瓢盆，站在窗邊共享音樂時光。

據《滾石》報導，，義大利首都羅馬的樂團「Fanfaroma」發起「聲音快閃」（Flashmob Sonoro）的活動，活動頁面寫著，「無論是精通音樂、稍有涉略或是自備樂器都沒關係，重點是讓我們感受到，音樂是治癒心靈的最佳良藥，在這一刻我們需要它，所以讓我們打破沉默吧！這個活動旨不在追求完美，而是個悠遠的社會性實驗。」

活動雖然已經結束，但在Fanfaroma創建的FB活動頁中，可以看到許多網友發布許多自己演奏樂器的影片，不管是對著敞開的陽台，還是在自己的房間，他們都用「自己的聲音」表達自己面對疫情的心情。

▼一些義大利民眾在陽台上演奏樂器。（圖／路透）

▲▼義大利,陽台,唱歌。（圖／路透）

義大利疫情嚴重，已經有超過2萬人確診，死亡人數攀升至1441人。義大利禁止跨區跨境移動，關閉全國各級學校、娛樂場所等，所有大型活動停止，除了藥局和超市以外的商店都必須關閉。

在緊張的氣氛之下，義大利在14日也有民眾聚集在自家陽台，高唱義大利國民歌曲《Azzurro》。此外，許多家戶還在窗邊掛上「一切都會安好」、「我正待在家」的手繪布條，鼓勵整座城市。

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