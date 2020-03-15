　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／澳洲宣布「外籍遊客」入境須隔離14天！30天內國際郵輪禁停靠

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲總理莫里森。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在當地時間15日下午2時召開記者會，從15日午夜開始，所有入境的外籍旅客，都必須進行14天的自主隔離、未來30天禁止所有從外國港口出發的郵輪進入澳洲。

莫里森提到，他已經和英國首相強生（Boris Johnson）交換過意見，國家安全委員會已經研擬相關計畫，主要目的是控制疫情蔓延，減輕醫院負擔。莫里森指出，新冠肺炎大部分的病患症狀都很輕，但對於老年人來說卻很嚴重，「我們無法阻止病毒，但我們能阻止它蔓延。」

同時，莫里森也宣布禁止超過500人以上的非必要集會，這項禁令由地方與州政府監督，但警察也不會強制執行。另外，莫里森也未宣布停課，主要原因為需要防止兒童在校外被他人感染、會對經濟造成巨大破壞，「當孩子離開學校回到社區時，他們與他人接觸的風險也變得更大，而醫師、護理人員也有可能必須回家顧孩子。」

澳洲首席醫療官凱利（Paul Kelly）指出，澳洲沒有所謂群體免疫，所有人都有感染的可能，尤其該國和「北半球」的其他國家不一樣，「我們還沒有進入冬季，北半球的國家都還處於冬季的後半期，病毒快速傳遞的環境因素都集中在北半球，我們正在密切觀察差異，採取更恰當的措施。」

ET快訊
60國代表整齊坐台下照片曝　陳時中分享防疫戰略時間表「WHO
AIT主動聲明要跟台灣合作研發疫苗、抗疫　資深官員：台美重大
逼藥師下跪磕頭！南港狂嬤被逮認「口氣不好」回應了
余苑綺肺部手術完發現「淋巴惡性腫瘤」　李亞萍：拜託幫忙集氣
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

耶魯大學爆新冠肺炎首例！　校方下令：所有學生勿返校

口罩持續短缺！日本政府：15日起「高價轉售」開罰100萬

義大利飆至近1500死！翻報紙驚見「10面都是訃聞」　1月前僅1.5面

新冠病毒來源找到了？英天體生物學家：流星爆炸帶來的

軍警「手持槍彈」駐守檢查站！馬尼拉今起宵禁封城1個月

歐洲返國客擠爆機場！推特照片曝「全場0口罩」　怒批：會在這裡被傳染

紐澤西霍博肯市16日起實施宵禁！22時至隔日5時不得外出　餐廳禁內用

不斷更新／紐澤西霍博肯市長：16日起實施宵禁！　22時至隔日5時不得外出

快訊／澳洲宣布「外籍遊客」入境須隔離14天！30天內國際郵輪禁停靠

荷蘭超市爆民眾搶購物資！收銀員傻眼：連聖誕節都沒看過這麼多人...

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

譚德塞大讚日本「防疫做得好」 竟是安倍海捐47億給WHO...

藥師賣口罩被婦人逼「磕頭下跪」 她猛喊對不起...只因還錯健保卡

1分鐘看WHO秘書長譚德塞神語錄　「應感謝中國」網轟欠全球一個道歉

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

耶魯大學爆新冠肺炎首例！　校方下令：所有學生勿返校

口罩持續短缺！日本政府：15日起「高價轉售」開罰100萬

義大利飆至近1500死！翻報紙驚見「10面都是訃聞」　1月前僅1.5面

新冠病毒來源找到了？英天體生物學家：流星爆炸帶來的

軍警「手持槍彈」駐守檢查站！馬尼拉今起宵禁封城1個月

歐洲返國客擠爆機場！推特照片曝「全場0口罩」　怒批：會在這裡被傳染

紐澤西霍博肯市16日起實施宵禁！22時至隔日5時不得外出　餐廳禁內用

不斷更新／紐澤西霍博肯市長：16日起實施宵禁！　22時至隔日5時不得外出

快訊／澳洲宣布「外籍遊客」入境須隔離14天！30天內國際郵輪禁停靠

荷蘭超市爆民眾搶購物資！收銀員傻眼：連聖誕節都沒看過這麼多人...

小樂等3年「歌和MV全錄完」新專輯沒了！　悄解約太陽娛樂

封館照練！　「球哥」博爾鵜鶘場館持續自主訓練

疫情竟成「醫院照妖鏡」！急診醫曝：變相篩出不需要急診的病患...

LIVE／逼藥師下跪道歉婦被函送稱口氣不好　新冠肺炎疫情指揮中心說明

Supreme關店潮！傳全球實體店為防疫停業，預計官網購物將塞爆

耶魯大學爆新冠肺炎首例！　校方下令：所有學生勿返校

20歲女「1天連玩20場」王者榮耀　起床眼前「罩黑布」視網膜脫落！

中職／按照藤田學菜單　王梓安強調投球流暢度

口罩持續短缺！日本政府：15日起「高價轉售」開罰100萬

網美小吳DIY「朴敘俊栗子頭」！　一刀剪掉5cm瀏海...成果網傻眼：河童是你

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

國際熱門新聞

更／川普病毒檢測結果出爐

確診男坐過的沙發…酒店妹坐3分鐘被傳染

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

譚德塞：歐洲成病毒中心，超過中國

即／川普爆「已接受病毒篩檢」！

更／紐澤西霍博肯市長：16日起實施宵禁！

更／西班牙第一夫人中鏢！全國封鎖15天

她為取悅愛人開心　綁架女友6月大兒「丟水溝淋油燒」

義大利破2萬確診1441死！網路用量大增

即／西班牙宣布：封鎖全國　16日上午生效

將動用「反恐科技」　以色列總理：要仿效台灣

法總理下令：關閉全國商店　只留3類設施

紐約新冠肺炎出現首死！醫療單位超緊張

美CDC秘密文件曝！估全美170萬人死

更多熱門

相關新聞

輕忽染疫釀禍　戈貝爾捐50萬美金

輕忽染疫釀禍　戈貝爾捐50萬美金

爵士明星中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)日前出現新冠肺炎確診，進而造成NBA宣布封館停賽至少30天的嚴重狀況，戈貝爾先前輕忽防疫重要性而出現的種種輕率舉動，如今也被外界重新檢視。對於自己的魯莽行徑，戈貝爾日前除了慎重發表聲明致歉外，15日又傳出將捐出50萬美金，協助遭受波及的爵士、雷霆主場員工，以及祖國法國進行防疫。

60國代表整齊坐台下照片曝　陳時中分享防疫戰略時間表

60國代表整齊坐台下照片曝　陳時中分享防疫戰略時間表

鑽石公主號日人「二度確診」

鑽石公主號日人「二度確診」

英國陷恐慌性購買　民眾搶購衛生紙

英國陷恐慌性購買　民眾搶購衛生紙

洋基為冠軍拚命　球員全票留春訓

洋基為冠軍拚命　球員全票留春訓

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情COVID-19世界疫情澳洲Scott Morrison

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

更／川普病毒檢測結果出爐

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

即／「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了

大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！

南港嬤「逼藥師下跪」！觸《醫療法》下場曝

新店男犯隨機殺人案…自稱「小鄭容和」吳慷仁發聲！

藥師下跪不提告！北檢：分案從嚴偵辦

台灣準備17年！疾管署職員揭防疫真相

回娘家吃飯不好意思　新店男捅死路人

婦人失蹤17天後尋獲　家屬一問嚇傻...神秘帶路人「已死亡20多年」

新店捅死人　兇嫌坦承：可能殺完人再自殺

台11線女駕駛「撞上2頭牛」腦出血命危

下樓只見弟機車！姊打電話「醫院接的」痛哭

貓凌晨4點咬臉　她痛醒發現羊水破

確診男坐過的沙發…酒店妹坐3分鐘被傳染

更多

最夯影音

更多
台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察
新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面