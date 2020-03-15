聯準會、央行理監事會議接續登場　是否降息成市場關注焦點

▲ 金融市場因疫情造成動盪，各國紛紛祭出寬鬆政策救經濟。（示意圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

美國聯準會在本月3日無預警降息2碼，市場更預期聯準會在17、18二日的例行會議當中，會再次做出降息決策；台灣央行理監事會議也將在本周四（19日）登場，是否延續貼放利率「連14凍」也是市場關注焦點。

統一證券首席策略專家呂忠達指出，傳統聯準會貨幣決策有充分就業、物價穩定兩大考量，以現階段來看，美國就業市場跟消費信心都有一定底蘊。聯準會政策利率驟降2碼，主要不是反應目前經濟數據，而是預防性降息，就如聯準會主席鮑爾所說，「我們看到新冠肺炎的風險及挑戰」。

請繼續往下閱讀...

對於美國聯準會本周的例會當中，究竟是否再次宣布降息，呂忠達表示，市場以金融市場指標利率、期貨去預期，本次開會降3碼機率超過6成。他指出，美國在先前4年升息循環中總共升息9碼，去年6、7、9月各降息1碼，本月3日又降2碼，若加上17、18日可能再降3碼，就已經8碼，如果照這樣邏輯走，聯準會差不多已經把政策手段用光，所以也可能越往後面走，就會走向零利率時代。

呂忠達直言，「在資本市場30年，這兩周的情形是在從業期間都沒有看過的」，包含以美股為首多次觸及熔斷機制，美債殖利率頻創新低，油價因為產油國協議破裂、一天跌3成，這都很罕見。他指出，以「行為金融學」來看，美國經濟數據不差，信心問題卻造成金融市場跌宕起伏，預期上有恐慌就會反映在資金撤離。「信心比黃金重要」，如果市場信心相對脆弱，疫情有一點風吹草動，就會變成城門失火、大家奪門而出的局面。

不過呂忠達對後市展望並不悲觀，他指出，世界各國以聯準會為首，對市場注入這麼大流動性，未來疫情如果受控，這些流動性會給資本市場帶來更大翻揚機會。他建議，恐慌中可以暫且觀望，但也要去注意到後面聯準會的貨幣政策，以及整個金融市場的變化。

呂忠達認為，「不用持太悲觀角度，對於疫情持續保持追蹤，『疫情決定行情』，多花點時間追蹤資本市場，等到疫情相對穩定時，資本市場回到比較好的局面，是可以預期的。」

另一方面，市場也關注台灣央行在19日的理監事會議中是否降息。台灣貼放利率自2016年第二季以來已連14凍，而依據央行在立法院業務會報的書面資料中指出，新冠肺炎(COVID-19)疫情擴散，威脅全球經貿活動，國際機構紛紛下修經濟成長預期，加上各國維持寬鬆貨幣政策，以及疫情造成了經濟前景不明。央行總裁楊金龍也表示，經濟的確有「下行風險」，但仍未鬆口是否做出降息決策，而市場對於台灣是否降息也持觀望態度。