油價史上最大降幅！　汽油明起調降3.8元、柴油降4元

▲油價創史上最大降幅。（圖／記者張一中攝）

記者姚惠茹／台北報導

台灣中油今（15）日宣布，自明（16）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降3.8及4元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升20.3元、95無鉛汽油每公升21.8元、98無鉛汽油每公升23.8元、超級柴油每公升17.7元。

台灣中油表示，受沙、俄兩大產油國從減產改為增產，以及中國大陸境外新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延等因素影響，導致國際原油價格崩跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶33.66美元，較前週50.5美元下跌16.84美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.074元，國內油價依公式計算跌幅為26.55％。

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台灣中油指出，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降3.8及4元，足額調整，調價後的各式油品參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升20.3元、95無鉛汽油每公升21.8元、98無鉛汽油每公升23.8元、超級柴油每公升17.7元，實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。