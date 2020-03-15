汽機車汰舊換新減徵貨物稅明年到期　財政部研議延長、檢討適用範圍

▲現行汽機車汰舊換新減徵貨物稅，汽車5萬元、機車4000元。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部明（15）日將至立法院財政委員會進行業務報告，在業務報告中顯示，汽機車汰舊換新減徵貨物稅將在2021年1月7日到期，財政部配合產業及環保機關，研議延長年限的必要性及適用的範圍。

財政部報告中顯示，財政健全與全民福祉息息相關，為配合國家重要政策動態調整財政策略與作法。財政部在賦稅業務上今年將有五大重點：促進賦稅法規合理化、研議證交稅、研議貨物稅、建構賦稅e化措施與積極洽簽租稅合作協定。

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其中在促進賦稅法規方面，司法院釋字第779號解釋，現行土地稅法依都市計畫指定的公共設施保留地，免徵土地增值稅，非都市土地經編定為交通用地，依法核定為公共設施，徵收前的轉移，不予免徵增值稅，與憲法保障平等權益不符，將會提出修正草案。

其次，稅捐稽徵法上，推動調降滯納金的稅率，從現行的最高的15%調降為10%，且每逾2日調整為每逾3日加徵1%、調整訴願繳納應納稅額半數暫緩移送強制執行的比例，為三分之一，以及加重重大逃漏稅刑責與罰款等。

在證交稅上，重點在於證券商權證避險的證交稅調整。財政部研議將發行權證證券商基於履行報價責任規定及風險管理目的出賣避險股票的證券交易稅稅率由千分之三降為千分之一。

▲行政院去年曾經討論，符合環保機車，貨物稅減徵可從4000元擴大為5000元。（圖／記者李毓康攝、示意圖）

汽機車汰舊換新方面，目前汽、機車汰舊換新汽車減徵5萬元、機車減徵4000元，去年行政院也曾經討論過，要將機車符合環保汰舊換新，貨物稅減徵4000元擴大為5000元，但還未通過立院修法。財政部表示，為持續促進相關產業發展及達成節能減碳政策目標，將配合產業及環保主管機關，研議延長實施年限的必要性及檢討適用範圍。

另外，在e化措施方面，今年起使用牌照稅、房屋稅及綜所稅以自然人憑證綁定行動裝置，就可以自用該行動裝置進行稅務服務。以及簽租稅及財政合作協定方面，推動與我國協定夥伴國洽簽稅務用途資訊(包括金融帳戶資訊與國別報告)自動交換主管機關協議，提升我國稅務資訊透明。