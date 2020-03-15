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軍警「手持槍彈」駐守檢查站！馬尼拉今起宵禁封城1個月

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▲ 馬尼拉實施社區隔離，區域內各大市區路口出現檢測站。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

菲律賓馬尼拉地區自今（15）日起實施為期一個月的宵禁（curfew），直到4月14日為止，民眾禁止在每晚8點到凌晨5點間外出，也不能舉辦任何大型聚會活動。同時，馬尼拉也實施社區隔離，大部分學校及店家都停止運作，當局還在往返馬尼拉的各大道路口都設置了檢查站（checkpoint），並動員數千名警力及士兵，全副武裝、手持槍彈駐守，以檢查行經車輛是否違規。

根據菲律賓新聞網站「Rappler」報導，社區隔離開始實施後，大批士兵駐守在馬尼拉各大道路口的檢查站前，將行經車輛攔下，先是測量車上人員溫度，接著再詢問他們本次經過的目的，除非理由正當，否則無法通過。


▲ 大批士兵全副武裝駐守在各大路口的檢查站，以確認往返車輛是否違規 。（圖／達志影像／美聯社）

不過其實每個檢查站的實施規則都不太一樣，像是巴倫蘇埃拉市（Valenzuela）麥克阿瑟公路沿線的檢查站，就強制要求所有駕駛除配合測量體溫外，還需要攜帶身分證件。而在奎松市（Quezon）朝北呂宋高速公路（NLEX）的檢查站，載有大量乘客的公共汽車就不會被士兵要求停靠在檢查站，士兵的攔檢主要以出租車、載送食物的貨車、摩托車以及小型私家車為主。至於馬利金納市（Marikina）的檢查站，為了節省時間，只有摩托車騎士需測量溫度， 一般車輛不需測量溫度。不變的是，所有行經車輛仍須告知檢查站士兵、人員往返的目的。

▲ 手持槍械的士兵將往返馬尼拉的車輛攔下，做檢查。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，為了遏止新冠肺炎疫情持續擴散，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）已將衛生緊急狀態提升至最高級別，並於12日發布進出馬尼拉陸上、空中的旅遊限制。在社區隔離期間，僅超市、銀行、藥局等提供民眾基本生活需求服務的店家可以營業，其他店家都被要求暫時關閉。

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