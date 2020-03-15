美CNBC主持人：最佳抗疫方法=全民感染！被砲翻隔天火速道歉

This is absolutely horrifying.



Rick Santelli on @CNBC says we should consider giving coronavirus to everybody to just get it over with.



That way it won’t wreak so much havoc on the economy.



This is your brain on capitalism.pic.twitter.com/Uv5UYyKtxy — Joshua Potash (@JoshuaPotash) March 5, 2020

實習記者陳妙津／綜合報導

英國「群體免疫」的抗疫策略引發熱議。不過美國CNBC知名主持人桑泰利（Rick Santelli）也曾在日前提出這個說法，他認為疫情將導致經濟受到破壞性影響，若能讓所有人都感染肺炎，儘管可能造成數百萬人死亡，但疫情很可能在短期內因大眾具有抗體而結束。不過他的觀點遭到網友痛批「麻木不仁」，因此火速在24小時內道歉。

This is what happens when money is your god.https://t.co/0xwu6St3MJ — Karoli (@Karoli) March 5, 2020

據《商業週刊》報導，桑泰利5日在電視節目中，拿美國疾控中心的建議為證，指出長期抗疫造成的經濟衝擊將比讓病毒快速傳播更嚴重，「我們應該讓病毒感染所有人，如果可以在一個月內結束的話，死亡率可能和長期抗疫的結果沒兩樣，但區別是全球及國內經濟受到的影響會比較小。」

新冠疫情延燒至今，已經導致各大洲出現上萬名確診病例，連帶衝擊全球金融市場，雖然美聯儲已採取降息策略，但美股仍在本周連續觸發熔斷機制，全球股市也遭受重挫，儘管14日道瓊工業指數因美國宣布進入緊急情況而大幅反彈1985點，但在疫情影響下，後續情況仍不容樂觀。

桑泰利還以麻疹及水痘等並為例，指出「加速染病過程」會減輕過程中額外的損失，他的言論很快受到網友痛批「麻木不仁」。據世衛組織數據顯示，新冠肺炎的死亡率為3.4%，遠高於季節性流感，若感染全美國，將可能導致超過1100萬人死亡，若在全球大流行則可能造成超過2.34億人喪命。

由於受到各方砲轟，桑泰利在隔日早晨火速致歉，「這真的是很愚蠢的一段發言，相當不合時宜，我為自己的麻木感到抱歉。」CNBC的發言人拒絕對此發表意見。

▲美國知名主持人桑泰利日前提出應讓所有人盡快染上新冠肺炎，產生抗體，好減輕對經濟衝擊的發言引起眾怒。（圖／翻攝自推特／Joshua Potash）



英國首相強生近日召開記者會，宣布的抗疫具體措施太過消極而引發爭議，會中僅呼籲老弱群體不要出門，並稱未來政府將把重心放在重症病人身上，若出現發燒咳嗽症狀只需在家隔離7天，被外界稱為「佛系防疫」。《彭博社》更有評論直指，該策略的目的是為了獲得「群體免疫力」（herd immunity），也就是在同一個時間期，群體中大部分人都已經得過病了，就會因此獲得免疫力，這樣一來，這個疾病也就不會被繼續傳播給其他沒有得病的人了，英國打算在下一個冬天到來之前，在今年夏天完成這目的。

英國首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）則對此表示，大部分民眾的症狀都是輕微的，「我認為這是年復一年都會出現的病毒，它會逐漸變成一種季節性病毒，長期來說，社區具有免疫力是控制病毒最重要的部分。」