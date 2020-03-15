新冠病毒來源找到了？英天體生物學家：流星爆炸帶來的

▲英國天體生物學家維克拉馬辛格認為宇宙存在大量微生物及病毒，透過流星或彗星等進入地球，導致致命傳染病。圖為義大利醫護。（圖／達志影像／美聯社，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

英國天體生物學家維克拉馬辛格（Chandra Wickramasinghe）聲稱，冠狀病毒來自去年十月在中國爆炸的一顆流星，隨後造成武漢疫情爆發，而且還有不少病毒被捲入平流層氣流中，導致病毒隨著盛行風在北緯40-60度的國家中傳播擴散，這也能解釋為何這些國家的疫情最為嚴重，不過該主張並未獲得其他科學家支持。

據《每日郵報》報導，維克拉馬辛格80年代曾證明，太空中某些塵埃含有有機物質，大部分是碳。他也是泛種論的擁護者，該理論認為各種形態微生物存在於全宇宙中，包含病毒，會透過流星、彗星及太空塵埃四處傳播繁衍，在移動到適合生存的行星前，會進入類似休眠狀態，活動完全靜止，直到到達行星後才會再度活動並進化，這也導致地球上許多致命傳染病發生，不過他的主張不被其他科學家贊同。

維克拉馬辛格在2月時，曾經對《快報》表示新冠肺炎的病毒來自去年10月在中國爆炸的一顆流星，在武漢上空爆炸解體，最終殘骸落至中國東北區域，以致隕石內的上萬新冠病毒被釋放，造成疫情爆發。

倫敦大學傳染病專家斯克帕斯表示，新冠病毒與其他已知冠狀病毒有高度連結，都是從動物身上傳播給人類，而且很難透過季風在國與國之間傳播，即使可以透過空氣擴散，也會隨著距離逐漸被稀釋。據最新研究顯示，新冠病毒僅能在物體表面存活3天，美國疾控中心則說，保持一公尺遠的距離便可避免人傳人。