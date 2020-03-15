《認哥》李壽根拋餌：誰戀愛ing？　宋智孝再爆「希澈回訊講MOMO這句」全場笑翻

記者張筱涵／綜合報導

韓星宋智孝和金武烈14日登上《認識的哥哥》（아는 형님），女方談到在金希澈公開認愛時，一看到新聞就馬上傳訊息恭喜對方，結果收到的回覆有一句讓她印象特別深刻。

▲宋智孝和金武烈登上《認識的哥哥》。（圖／翻攝自《認識的哥哥》官網）

金武烈先談到是《認識的哥哥》真正的熱血觀眾，結果李壽根就突然站起來問「如果真的很喜歡，那現在（班上）有個深陷愛情的人，那個人是誰」，結果金武烈和宋智孝都秒回「金希澈」，話題瞬間帶到戀愛話題，讓希澈也忍不住露出驚慌的表情。

▲李壽根故意提起公開戀愛中的希澈。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YouTube）

宋智孝被問到在希澈認愛時有沒有聯絡對方時，她笑說：「我有傳訊息給他，說恭喜你啊，希澈回說『謝謝妳，姐姐』，但後面一句讓我印象太深刻了，『MOMO是很不錯的人』。」

▲宋智孝說金希澈回她「MOMO是很不錯的人」。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YouTube）

希澈以緊張狀態聆聽突然聽到這句時整個人傻眼「我哪～（有）」，最後憑藉著流利口才將話題轉到別處，結果還是被姜虎東擺了一道，影片曝光後引起熱烈討論，相當逗趣。

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