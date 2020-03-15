更新／白宮醫師證實：川普病毒檢測結果出爐！

▲川普健康。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普日前出席許多國內外場合，陸續有與會人士（至少2名）傳出新冠肺炎確診，最終他也在壓力下同意接受病毒檢測。白宮醫師14日證實，結果為陰性。

綜合外電報導，白宮新聞秘書格雷沙姆（Stephanie Ann Grisham）指出，在經過總統川普的同意下，釋出以下訊息。13日晚間醫師和川普進行深入討論後，總統同意接受病毒檢測，報告在14日傍晚出爐，「和巴西代表團在海湖莊園（Mar-a-Lago，佛州）用餐一星期後，總統並沒有出現任何症狀。」

14日下午，結果公開之前，川普在白宮召開新聞記者會，他告訴記者在進來簡報室之前已經先量過體溫了，「體溫正常」。此前醫師曾說川普並無出現任何症狀，暫時沒有進行病毒檢測的必要，但最後總統還是測了；對此，川普告訴記者，他會同意檢測「只是因為媒體們全都要瘋了（only because the press is going crazy）」。

事實上，川普和巴西代表團共宴當天，和2名後來確診的官員並沒有近距離接觸。2名官員分別為總統新聞秘書波桑納羅（Jair Bolsonaro），以及一名代辦人員。

出稿0730

更新0812